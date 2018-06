Zonder Leefbaar, Denk en Nida worden nogal veel Rotterdammers genegeerd

In 2002 begon de onstuitbare opkomst van het rechtse populisme, nu zien we misschien het einde van die opkomst, door versplintering, zelfoverschatting, amateurisme.

Het ging me om een verkiezingsdebat aan de Erasmusuniversiteit dat gedenkwaardig zou worden omdat toenmalig GroenLinks-aanvoerder Rosenmöller erin slaagde Pim Fortuyn tot zwijgen te brengen. Dat was ongehoord. Rosenmöller verweet Fortuyn het debat uit de weg te gaan: “Als je aangevallen wordt op je zwakke punten, ga je er niet op in en ga je theater maken”. Fortuyn was zozeer uit het veld geslagen dat hij aanstalten maakte om te vertrekken. Uiteindelijk hij bleef toch, maar hij weigerde de uitgestoken hand van Rosenmöller. En nu, zestien jaar later, is het diezelfde Rosenmöller die Rotterdam op weg helpt naar een college zonder de Fortuyn-erfgenamen van Leefbaar.

Daarmee bedoel ik helemaal niet dat Rosenmöller de kwade genius is achter wat Joost Eerdmans ‘het verraad van Rotterdam’ noemt. Maar ik zie een verband in het woord ‘theater’. Fortuyn werd ontmaskerd als een man van veel lawaai, waarna hij stilviel. Leefbaar Rotterdam overschreeuwde zichzelf, en kwam aan de kant te staan.

Uit angst voor Wilders, die hevig blunderde met zijn kandidaten voor Rotterdam, voerde Eerdmans zo’n schrille anti-islamcampagne dat Leefbaar weliswaar de grootste bleef, maar toch drie zetels inleverde en alle goodwill verloor bij de partijen aan de andere kant van het politieke spectrum. Die hebben hem nu dus buitenspel gezet.

Er wordt hier af en toe geschoten, zaterdag hadden we nog een moord. Maar oorlog is het niet.

De stoottroepen van Leefbaar blijven intussen theater maken, geen hyperbool is hen te gek. “Ik moet nog zien dat Rotterdam dit pikt”, waarschuwt columniste Ebru Umar. “Laat het ajb niet de stad worden waar de eerste burgeroorlog uitbreekt maar ik vrees het ergste.” Ik zit dit stukje te tikken in Rotterdam-Zuid, en hier wordt inderdaad af en toe geschoten. Zaterdag hadden we nog een moord bij een slijter om de hoek. Maar oorlog is het volgens mij niet. Zelfs geen dictatuur. Nog niet eens een ‘on-democratie’, zoals Eerdmans het noemt. Dat de grootste partij meeregeert, is heel gebruikelijk, maar niet noodzakelijk. Vraag bij de landelijke PvdA maar na wat er gebeurde in 1971, 1977 en 1982.

En toch gaat achter het moord en brand schreeuwen wel iets schuil dat serieus moet worden genomen. Terecht wordt in Rotterdam geconstateerd dat de partijen die de stad gaan besturen, bijna volledig leunen op de welgestelde wijken. De kiezers van het armere en soms zelfs zeer arme Rotterdam-Zuid, die overwegend stemden op Leefbaar, Denk en Nida, worden in het college niet vertegenwoordigd. Dat is verklaarbaar, het is partijpolitiek gezien hun eigen schuld en formeel niet ondemocratisch. Maar hier wonen 240.000 mensen, dat zijn er nogal veel om te negeren.

