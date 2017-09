Zonder consument geen slachthuizen

Vorige week toonde dierenrechtenorganisatie Animal Rights opnieuw beelden van zeer ernstige dierenmishandeling in een Belgisch slachthuis.

Slacht­huis­me­de­wer­kers doen precies wat de maatschappij van hen verlangt

Een slachthuis is de laatste stap in het leven van een dier dat door de bio-industrie is gejaagd. Elke stap in deze industrie kenmerkt zich door een hoge mate van efficiëntie. Koeien worden kunstmatig geïnsemineerd omdat dat efficiënt is, kalveren worden zo snel mogelijk bij de moeder weggehaald omdat dat efficiënt is en, zo tonen de beelden ons, er worden slechts twee pogingen gedaan om een koe te verdoven voordat ze gekeeld wordt.

Meer pogingen zijn niet efficiënt. Is een koe na twee pogingen nog bij bewustzijn, wordt ze toch opgetakeld. Vlak daarna wordt haar keel doorgesneden. Het spartelende dier moet toekijken hoe haar eigen bloed over de vloer gutst. In een slachthuis is er geen plek voor dierenwelzijn. Efficiënt slachten betekent dat zoveel mogelijk dieren in zo kort mogelijke tijd moeten worden gedood.

Padafhankelijkheid Slachthuismedewerkers doen echter precies wat de maatschappij van hen verlangt. Een laagopgeleide arbeidsmigrant vindt niet zomaar ander werk. Ook supermarkten zitten vast in een vergelijkbare economische logica. Op het moment dat Albert Heijn de prijzen voor vlees verhoogt, plaatsen filialen van Jumbo triomfantelijk een bord bij de ingang waarop te zien is dat het vlees bij Albert Heijn zeven cent duurder is. Dit soort keuzes, van zowel de slachter als de supermarkt, worden gekenmerkt door een bepaalde mate van padafhankelijkheid. Maar deze padafhankelijkheid geldt niet voor consumenten. Iedereen kan vandaag nog stoppen met het kopen van vlees, of nog beter, stoppen met het kopen van alle dierlijke producten. Op de beelden van het slachthuis van Izegem is ook een kalfje te zien. Een maand of acht eerder is dit kalfje geboren, niet voor haar vlees, maar om de melkproductie van haar moeder op gang te houden. Koeien die gebruikt worden voor de productie van melk en kaas eindigen op dezelfde gruwelijke manier als vleeskoeien: spartelend aan een stalen ketting. Slachters en supermarkten zitten opgesloten in de logica van hun dagelijks bestaan. Maar consumenten kunnen makkelijk van keuze veranderen. Door de aanwezigheid van een eenvoudig realiseerbaar alternatief, ligt de morele verantwoordelijkheid van de slachthuizen primair bij de consument.

