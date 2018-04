Zonder alcoholische drank was de mensheid niet tot zijn recht gekomen

Of een Armagnac geproefd die een eeuwigheid in een eiken ton heeft gesluimerd? En wat te denken van het klotsende Belgische abdijbier tegen de binnenkant van uw tanden? Denk ook aan de exquise smaak van een echte Highland single malt scotch whisky. En laat ook in de vorm van een zoete limoncello duizenden engelen op uw tong pissen. Sinds de mens mens is, heeft hij duizenden alcoholische brouwsels uit zijn geniale inventiviteit geschud. Bijna alles wat hij op zijn weg vond heeft hij in alcohol weten te transformeren en distilleren. Behalve zand en gewapend beton dan. Je zou bijna geneigd te zeggen dat zonder alcoholische drank de mensheid niet tot zijn recht was gekomen. Maar vergeet het allemaal maar: gisteren bleek uit een zeer uitgebreide internationale studie op basis van gegevens van 600.000 (!) drinkers dat zelfs een glas alcohol per dag dodelijk is. Althans, je gaat er korter van leven. Met een miserabel glaasje Clos de Vougeot of Leffe blond per dag gaat je levensverwachting gelijk anderhalf jaar achteruit.

Lees verder na de advertentie

Mijn oma Suzanne had het ritueel van de drie heilige eenheden: aperitief voor het eten, wijn tijdens en digestief na

Ik moest natuurlijk aan die wijnwinkel denken waar mijn vader eens in de zoveel tijd zijn lege flessen liet vullen. Achter de toonbank hing een bord waarop stond: 'Wijndrinkers leven langer dan waterdrinkers'. Of deze wijsheid op de data van 600.000 proefkonijnen was gebaseerd, stond er niet bij. Mijn vader is 89 geworden. Zijn eigen moeder, mijn oma Suzanne, dronk aanzienlijk meer. Bij de twee dagelijkse warme maaltijden was er bij haar het ritueel van de drie heilige eenheden: aperitief voor het eten, wijn tijdens en digestief na. Ik schat dat haar dagconsumptie tussen de vijf en tien glazen moet zijn geweest. Ze had als rechtgeaarde Normandische boerin ook heel wat appelbomen in haar tuin waarmee ze illegale calvados bij de buurman liet stoken (70 procent!). Verder ging zo'n beetje alles wat groeide in die tuin - kersen, peren, aardbeien - in weckpotten vol eau de vie (levenswater!). Ze werd overigens 92.