Zolang politici de wet niet overtreden, gaat hun seksleven ons geen donder aan

Dat hij keer op keer de vrije pers verdacht maakt met zijn doorgaans ongefundeerde beschuldigingen van nepnieuws. Dat hij schijnbaar ondoordachte spelletjes speelt met gevaarlijke types als Kim Jong-un, Poetin en Rouhani. Dat hij immigrantenkinderen van hun ouders scheidt. Dat hij het onderzoek naar Russische inmenging bij de laatste presidentsverkiezingen telkens weer saboteert. Dat het personeelsbeleid van de machtigste man ter wereld erop neerkomt dat elk oneffenheidje wordt beantwoord met ‘You’re fired!’

De lijst is enorm, maar niet onbeperkt: Trumps privéleven valt er wat mij betreft buiten. Zijn ‘grab ’em by the pussy’-uitspraak is vanuit #MeToo-oogpunt nog wel relevant, maar vermoedens omtrent zijn buitenechtelijke relaties, breed uitgemeten in de media, komen toch vooral neer op schrale roddelzucht, met een wapperend vingertje op een vlaggenstok.

Het is iets tussen hen, hun eventuele God en hun echtgenoten.

Die roddelzucht gaat schuil onder een masker van juridische muggenzifterij. Deze week nog bracht CNN geluidsopnames naar buiten waarop te horen is hoe Trump met zijn voormalige advocaat Michael Cohen overleg voert over het afkopen van Playboy-model Karen McDougal. Zij zou in 2006 een affaire met Trump hebben gehad en haar relaas later hebben aangeboden aan een Amerikaans roddelblad. Vast een schimmige bedoening, die afkoopdeal, maar Trump zal er niet aan ten onder gaan. En toch, het is nu eenmaal een Amerikaanse obsessie: is de president een keurige family man, een rechtschapen christen die de huwelijkse trouw belijdt?