Zolang de ene soldaat Frans spreekt en de ander Duits, zal een Europees leger elke oorlog verliezen

In aanloop naar de Europese verkiezingen wordt de electorale trom geroerd voor een Europese krijgsmacht. Dat Frankrijk voorstander is, laat zich raden. Frankrijk ziet zichzelf als wereldmacht: als kernmacht, als leider van la fran­co­pho­nie (de organisatie van Franssprekende landen), en als belangrijkste staat van Europa. Vanuit dat perspectief is een Europese krijgsmacht, waarin Frankrijk leidend en toonaangevend is, vooral een bevestiging.

Dat Duitsland zich uitspreekt als voorstander is ook niet verwonderlijk. Zelfstandig Duits militair optreden appelleert nog te nadrukkelijk aan het schuldcomplex. Geïntegreerd Europees militair optreden is voor Duitsland een manier om die wond te zalven.

Voor de externe veiligheid van de meeste EU-landen is een Europese krijgsmacht echter onnodig, want we hebben de Navo. Het gegeven dat Rusland wel militaire agressie tegen Oekraïne (geen Navo-lid) heeft gebruikt, maar niet tegen de Baltische landen of Polen, toont het succes van de Navo.

Regressie

Aan Europa’s interne veiligheid zal zo’n leger ook weinig toevoegen. Die wordt al gediend door de Europese Unie. Deze verdragsorganisatie werd opgericht na de Tweede Wereldoorlog met het doel de economische belangen van Frankrijk en Duitsland met elkaar te verbinden. Het succes daarvan heeft geleid tot vrede op het continent. Een Europese krijgsmacht in de zin van tanks en gevechtshelikopters geeft dan ook blijk van filosofische regressie.

Belangrijker nog zijn de militaire bezwaren, waaruit blijkt dat het vooral een studeerkameridee is. Commandovoering is een essentieel onderdeel van militair optreden. Onduidelijkheid in orders of vertraging in communicatie leidt tot verlies van momentum, en een kleinere kans op een voorsprong op de tegenstander. Daartoe is het noodzakelijk dat men elkaar zo goed mogelijk begrijpt. Welke taal moet het Europese leger spreken?

Frankrijk zal willen dat de voertaal Frans wordt. Gaan alle Europese militairen Frans leren? De vraag stellen is haar beantwoorden. Zelfs al zouden de Fransen op miraculeuze wijze instemmen met Engels als voertaal, dan is de verstaanbaarheid in het Engels van veel Europese militairen zo erbarmelijk dat het efficiënt militair optreden ernstig belemmert.

Daarnaast is het uitgesloten dat landen de beschikking over eigen militairen onder gezag van een Europees commando zouden stellen. Dat maakt het oprichten van een strijdvaardige, staande legermacht onmogelijk. Het hypothetische Europese leger zal dus reactief worden samengesteld en daarmee achter de feiten aanlopen.