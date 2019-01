Zoek tussenoplossing voor mensen met schulden nu wet is uitgesteld

Het droge voorpaginanieuws meldde dat de ­invoering van de ‘Wet tot vereenvoudiging van de beslagvrije voet’ werd uitgesteld met twee jaar. Dat betekent dat mensen met schulden nog twee jaar langer moeten wachten totdat er een eenvoudiger en minder belastende aanpak is van de schulden die in bijna een op de vijf huishoudens tot groeiende financiële problemen leiden.

Was deze wet nodig? Jazeker, zo blijkt uit onderzoek. Mensen met schulden krijgen vaak twee of meer deurwaarders op bezoek. Die mogen beslag leggen op het deel van het inkomen dat boven de zogeheten beslagvrije voet is. Die beslagvrije voet is een afspraak die gezinnen met schulden een minimuminkomen moet garanderen. Dat minimum is bepaald op 90 procent van het bijstandsniveau, waarbij daarnaast ­rekening gehouden wordt met bijvoorbeeld ziektekosten.

Administratie Die deurwaarders gaan daarbij alleen af op de informatie die de debiteur aanlevert. Dit is al ingewikkeld. Met veel zorgen aan het hoofd is het voor mensen vaak ondoenlijk alles geordend aan te leveren. Vaak klopt de administratie niet of ontbreken er belangrijke stukken. Daardoor wordt de beslagvrije voet vaak te laag vastgesteld. Ook komt het voor dat deurwaarders langs elkaar heen werken en dat er te veel wordt ­ingehouden. Het gevolg hiervan is dat debiteuren minder te besteden hebben dan ze minimaal nodig hebben. En dan hebben we het nog niet over de opkoop van vorderingen en dubieuze incassomethoden. Dit is heel belastend voor ­gezinnen – want daarom gaat het vaak – die voor hun bestaan dan toch weer de gaten met nieuwe schulden ­opvullen. Waarover dan weer een hogere boete geheven wordt. Zo lopen de schulden op en daarmee de stress. De doelstelling van het bescheiden wetsvoorstel was dan ook het vereenvoudigen van de regels voor de beslagvrije voet. Bijvoorbeeld door de hoogte van deze drempel te baseren op inkomensgegevens die instanties aanleveren, in plaats van dat schuldenaren zelf de administratie moeten aanleveren. 16 procent van de huishoudens kampt met problematische schulden Verder beoogt dit wetsvoorstel een ­betere coördinatie, wanneer verschillende deurwaarders aankloppen om ­ieder weer een ander beslag te leggen. Met een nieuw stelsel, waaronder de introductie van een coördinerende deurwaarder, worden betrokken partijen beter van elkaars incassoactiviteiten op de hoogte gehouden.

Schaamte Volgens staatssecretaris Tamara van Ark is de regeling uitgesteld wegens ICT-problemen. Tot onze grote verbazing is het doodstil gebleven na dit ­bericht. Dat de doelgroep niet reageert, verbaast ons niet. Zij zijn of niet op de hoogte, of ze schamen zich te veel om naar buiten te treden met protest tegen uitstel van de wet. Maar ten minste verwacht je toch dat politieke partijen zich roeren, dat de staatssecretaris zich haast met een noodvoorziening. De stilte doet geen recht aan de grootte van de groep: 16 procent van de huishoudens kampt namelijk met problematische schulden. Voor een deel van hen betekent iedere maand uitstel van deze regeling een verdere aanslag op hun toch al slechte financiële positie. Voor deze (niet georganiseerde) groep moeten we het niet moeilijker maken dan het al is. Steeds meer mensen ­maken zich zorgen om hen. Als invoering werkelijk pas over twee jaar mogelijk is, bedenk dan een tussenoplossing. Op 10 december 2018 heeft de Landelijke ­Organisatie Sociaal Raadslieden al maatregelen voorgesteld die op korte termijn al genomen kunnen worden. Zoals bijvoorbeeld aanpassing van de beslagvrije voet en terugwerkende kracht bij foute berekeningen. Deze grote groep mensen heeft snel helpende acties nodig.

