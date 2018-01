Zoek eerst goed uit wat de effecten van pulskorvissen zijn op langere termijn

Een aantal vismethoden is al jaren verboden, zoals vissen met dynamiet en met elektriciteit, vanwege de schade die het toebrengt aan de visstand en de rest van het waterleven. Waarschijnlijk is dit niet algemeen bekend, maar de mensen in de visserij weten het en de overheid weet het.

Lees verder na de advertentie

Enige jaren geleden werden er op beperkte schaal ontheffingen gegeven en mocht voor 5 procent van de capaciteit pulskorvisserij worden toegepast, bij wijze van experiment.

De Nederlandse tong- en scholvissers hebben deze kans aangegrepen. Ze hebben 40 procent van hun vloot omgebouwd. Ze kunnen nu met veel lichter materiaal en minder brandstofkosten efficiënter op tong vissen. Bijkomend voordeel: door die lichtere uitrusting kunnen ze nu ook op plaatsen vissen waar vroeger alleen de kleinere Franse vissersboten konden komen. Zo kunnen ze daar veel tong voor de neus van de Fransen wegvissen.

De veel grotere bedreiging voor de visserij in Europa en in de wereld, is overigens de totale wereldwijde overbevissing

Niet zo lang geleden was er een heftige discussie tussen de Nederlandse vissers en de milieubeweging: de milieubeweging wilde bepaalde zeereservaten vrijwaren van de verwoestende werking van de conventionele boomkorvisserij op de zeebodem. De vissers vonden dat het milieu zichzelf wel kon redden. Inmiddels gebruiken de Nederlandse vissers het milieu als argument om hun pulskorvisserijcapaciteit ten volle uit te buiten, ten koste van de Franse (en overige) concurrentie. Zij krijgen hierbij de steun van Nederlandse media, de Nederlandse overheid en de Nederlandse wetenschap. Wageningse wetenschappers geven op de vraag ‘Is pulskorvissen duurzaam?’ als antwoord: voorlopig lijken de effecten minder schadelijk dan boomkorvisserij.

Het zou goed zijn als er in Europees verband eerst afgewogen zou worden:

-wat zijn de effecten van de pulskorvisserij op de stand van de tong op de langere termijn?

-wat zijn de effecten van de pulskorvisserij op de rest van de zeebiologie?

-wat zijn de effecten van de pulskorvisserij op de bedrijfseconomische resultaten van van de visserij, Europees gezien?

De veel grotere bedreiging voor de visserij in Europa en in de wereld, is overigens de totale wereldwijde overbevissing, niet pulskorvisserij of de boomkorvisserij.

Lees hier Trouw's reconstructie terug over het besluit over de pulsvisserij.

Overigens zijn niet álle vissers rouwig om het EU-verbod op pulsvissen. De garnalenvissers zijn zelfs een beetje blij.