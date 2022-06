Zoals het nu gaat, gaat het mis

De klacht van D66-oprichter Hans van Mierlo over ons politieke bestel was dat je de macht niet kon wegstemmen. Een deel van de macht kwam altijd terug. Dat deel bestond al sinds 1918 uit de Christendemocraten, dus ijverde hij in de jaren negentig, met succes, voor een kabinet zonder het CDA.

Afgezet tegen de problemen waarin ons bestel nu verkeert, na dertig jaar liberale dominantie, viel het destijds alles mee. Sterker nog, het voordeel van een wisseling tussen centrumrechtse en centrumlinkse kabinetten was een gematigd politiek klimaat en continuïteit in het bestuur.

Bovendien leverde de constellatie redelijk homogene kabinetten op, wat aan de bestuurskracht ten goede kwam. Over omstreden kwesties moest je, in de geest van Drees senior, in de formatie afspraken maken, net als over de grenzen van de overheidsuitgaven.

De deuken van de toeslagenaffaire

Die constellatie is weg, voorgoed. Na de Kamerverkiezingen van 2021 keerde niet een deel van de macht terug, maar de gehele macht. Goed voor de continuïteit? Nee, daar zit nu precies het probleem. Niet alleen op het politieke, maar ook op het bestuurlijke vlak sinds de toeslagenaffaire rot in de bureaucratie blootlegde.

Het ambtelijk apparaat in ons land stond altijd garant voor betrouwbaarheid en toewijding aan de publieke zaak. Het was een vanzelfsprekendheid, die aan de burgers houvast gaf, ook in tijden van politieke crisis. Dan waren er altijd nog de loyale ambtenaren die het bestuur gaande hielden.

De toeslagenaffaire heeft op twee manieren een deuk in dat vertrouwen geslagen. De eerste is dat de Belastingdienst met zijn reputatie van onkreukbaarheid tienduizenden eigen burgers ‘ongekend onrecht’ heeft aangedaan. De tweede deuk is dat het nog steeds niet is gelukt de schade, voor zover mogelijk, te herstellen.

Geen kunde, maar kunst

De bestuurlijke continuïteit is nu dus geen zegen, maar een vloek. Als vanzelfsprekend achtervolgt die vloek de verantwoordelijke politici, zolang de zaken niet op orde zijn. Het is dus echt een probleem dat dezelfde coalitie met hetzelfde boegbeeld is teruggekeerd en dat tegellichter Omtzigt uit het machtscentrum is verdreven.

De christendemocraat Van Agt zei: ‘Politiek is voor 90 procent optiek en akoestiek’. Dat is geen desavouering. Politiek is de kunst van de verbeelding, het vermogen om geloofwaardig de vraagstukken te dramatiseren, de dilemma’s te schetsen, uitzicht te bieden en zo de mensen bij de politiek te betrekken.

Het is een kunst, geen kunde, zoals besturen ook een kunst is en geen kunde mag worden. Piet Lieftinck, minister van financiën in de opbouwjaren, gaf in zijn biografie uit 1989 de sleutel om tussen een en ander onderscheid te maken. ‘Als je er een kunde van maakt, je verlaat op automatismen, leg je de problemen buiten jezelf. Dat kan niet. Je moet telkens de worsteling aangaan. Als die ontbreekt, is er wat mis’.

In dit perspectief is politiek kunst- en soms vliegwerk, maar Lieftinck verbond er ook een ethische dimensie aan. Je mocht je als bestuurder niet vooraf vastleggen, ‘omdat je dan niet meer zoekt naar het juiste evenwicht en morele kanten van beleidskeuzen naar de achtergrond plaatst’.

Blinde vlek

Is dat niet precies wat er is misgegaan in de fraudejacht van de Belastingdienst, dat ambtenaren uitsluitend nog het doel, de targets in het verfoeilijke managementjargon, zagen en de beginselen van behoorlijk bestuur en zuivere rechtsgang uit het oog verloren? Door het oog van Lieftinck en Van Agt kijkend was het dus een weeffout van de eerste orde dat na het grootste bestuurlijke schandaal ooit in ons land, dezelfde coalitie onder leiding van dezelfde politicus terugkeerde.

Het premierschap is geen stageplaats, zoals Aantjes (CDA) zei toen in 2002 zijn onervaren partijgenoot Balkenende zich bij het Torentje meldde. Maar het is ook geen vaste baan, geen automatisme, ook al is Rutte verreweg de beste politicus van verreweg de grootste partij. Zoals bijna alle goede politici, heeft ook hij een blinde vlek als het om zijn eigen positie gaat.

Voer voor de haaien

Grand old man Tjeenk Willink haalde deze week in de eerste naar hem genoemde lezing Einstein aan ‘dat je een probleem niet kunt oplossen vanuit het denken dat het probleem heeft veroorzaakt’. Dat denken werd de afgelopen dertig jaar bepaald door de gedachte dat de overheid geen oplossing is, maar een probleem (voor de vrije markt), en door de managementvisie dat besturen een kwestie is van kunde, niet van kunst.

De problemen waarin ons bestel verkeert, zijn dus politiek, bestuurlijk en ideologisch van aard. Tjeenk Willink beklemtoonde in zijn lezing, die ook zijn publieke zwanenzang was, dat het tijd is voor een diepgaande verandering in het denken over de relatie burger-overheid. Zonder een Wende gaat onze democratische rechtsorde naar de haaien. ‘Zoals het nu gaat, gaat het mis.’