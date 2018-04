Zo ziet ons euthanasie-circus er dus uit in buitenlandse ogen

Eigenlijk had een andere collega deze spreekbeurt moeten vervullen, maar hij kon niet en vroeg of ik hem wilde vervangen. Ik was samen met Theo Boer, theoloog, ethicus en jarenlang lid van een Regionale Toetsingscommissie voor Euthanasie. Theo deed de getallen. In 1975 één geval, in 2017 zesduizend. Ja, er is heel wat gebeurd in ons land op het gebied van euthanasie. Hij had daar verklarend commentaar bij dat overigens niet altijd even geruststellend is. Zo vertelde hij dat nog altijd 23 procent van de gevallen niet wordt gemeld, hetgeen mij onaangenaam verraste.

Ik probeerde zelf zo eerlijk mogelijk te vertellen wat ons is overkomen, of wat we over onszelf hebben afgeroepen, het is maar hoe je het bekijkt. Met name de schier onstuitbare opeenvolging van steeds weer nieuwe kandidaten is een aspect dat mij telkens weer verbaast. We begonnen met terminaal zieken, mensen dus die bijna dood waren. Toen kwamen de chronisch zieken. Toen kwamen de psychiatrische patiënten. Toen kwamen beginnend dementerenden. Toen kwamen gevorderd dementerenden die het eigenlijk niet meer kunnen zeggen. Toen kwamen mensen met een stapeling van ouderdomsklachten. Toen kwamen mensen die hun leven voltooid achten. En toen, bij wijze van krankzinnige uitwas, kwam de Coöperatie Laatste Wil om iedereen boven de achttien gewoon maar een overdosis te geven als ze zes maanden lid waren. Met de aantekening dat de euthanasiewet nooit van toepassing werd geacht bij 'voltooid leven' of 'ouder dan achttien'.

'A technician of death' De leden van de Deense Ethische Raad luisterden met stijgende ontzetting naar mijn verhaal. Ik dacht: we zijn met volwassenen onder elkaar, dus ik nam de moeite om wat nauwkeuriger te vertellen, hoe je dat nou eigenlijk doet, euthanasie, waarop een van de leden opmerkte dat ze mij ervoer als 'a technician of death'. Beetje een rare karakterisering, maar in ieder geval niet complimenteus bedoeld. Volgens een oudere theoloog zijn wij hier in Nederland blijven steken in een puberaal wegvluchten voor de ellende van het leven Ook de nazigruwelen kwamen weer even langs. Dat verwijt (dat we eigenlijk net zo erg zijn als de nazis, die in het kader van Aktion-T4 meer dan honderdduizend zieken, psychiatrische patiënten en geestelijk beperkten vermoordden) had ik niet meer gehoord sinds ik in Engeland over euthanasie sprak. Toen ik de ethica die dat opperde vroeg om dat eens wat beter uit te leggen, nam ze een beetje gas terug (onverkwikkelijk uitgedrukt). O ja, en van dergelijke geintjes hielden ze al helemaal niet, in deze Ethische Commissie. Het mooiste verwijt kwam van een oudere theoloog die onze houding ten opzichte van lijden erg adolescenterig vond. Volgens hem zijn wij hier in Nederland blijven steken in een puberaal wegvluchten voor de ellende van het leven. Geweldig verwijt. ik zei dat iemand die een doodswens heeft altijd al een behoorlijke portie ellende achter zich heeft. Of sterker nog, ik betoogde dat ik in mijn hele leven nog nooit een mens ontmoet heb die er in slaagde om zonder lijden bij het graf aan te komen. En dat ik niet dacht dat een leven dat werd afgesloten met nog een extra toefje lijden aan het eind mij als beter geslaagd voorkwam dan een leven waarin die laatste dosis lijden niet doorstaan werd.