Zo veel verschillen paus Franciscus en Benedictus niet van elkaar

Toch wil ik nog even terug naar dat Kerstfeest, in het bijzonder de kerstnachtmis in de Sint-Pieter. In zijn preek verbond paus Franciscus - zoals we van hem gewend zijn - die ene onverwoestbare, heilige nacht met de wereld van vandaag. Hij merkte op dat in de voetstappen van Jozef en Maria vele andere stappen zijn verborgen. "Wij zien het spoor van hele gezinnen die worden gedwongen te vluchten. Wij zien het spoor van miljoenen mensen die er niet voor kiezen weg te gaan, maar verplicht worden afscheid te nemen van hun naasten, die uit hun land worden gezet." Maria en Jozef als heilige vluchtfamilie - niet de eerste, maar wel de bekendste - voor wie er geen plaats is in de herberg. En een appèl om wanneer een moderne Maria en Jozef aanbellen, toch vooral open te doen.

Lees verder na de advertentie

Benedictus en Franciscus kiezen elk hun eigen woorden, maar voor de rest: twee pausen, één gedachte

Die woorden van de paus krijgen door de plek waar ze werden uitgesproken, maar ook het moment waarop, iets heiligs en unieks.

Dat unieke bleek nogal mee te vallen. Op internet kwam ik een andere pauselijke kerstpreek tegen. Een citaat: "Steeds opnieuw raakt mij ook het bijna terloops gesproken woord van de evangelist, dat er in de herberg geen plaats voor hen was. Onvermijdelijk komt de vraag op, hoe zou het zijn, als Maria en Jozef bij mij zouden aankloppen? Zou er dan plaats voor hen zijn?" Was getekend: Benedictus XVI. U weet wel, die paus die in de ogen van heel wat Nederlanders niets goed kon doen. Hij zei dit in zijn laatste kerstpreek als paus, anderhalve maand voordat hij zou aankondigen terug te treden. Benedictus en Franciscus kiezen elk hun eigen woorden, maar voor de rest: twee pausen, één gedachte. We leven in een beoordelingscultuur waarin we graag mensen tegen elkaar afzetten. Daar is niet zo veel mis mee, maar we draven misschien af en toe een beetje door. Bij Ajax maakt de ene kale trainer plaats voor de andere kale trainer. Ik lees dat dit het einde betekent van de 'school Cruijff'. Alsof de meest succesvolle voetbalclub van het land nu is overgeleverd aan ketterij. Terwijl er nog zoiets is als een clubtraditie en de natuurwetten waar ook het voetbalspel nu eenmaal aan onderworpen is.