Zo simpel kan integratie zijn

Ik wil niet langer dat mij allerlei discussies worden opgedrongen over wit of zwart, goed of fout, over ons al dan niet kwalijke koloniale verleden of over de joods-christelijke cultuur die ons al dan niet heeft gevormd tot wie wij zijn. Het gemier over 'onze' identiteit hangt mij de keel uit, geen verjaardagsvisite is nog gezellig, iedereen staat op scherp. Zelfs het noteren van goed of fout uit de eerste zin kan immers al woede oproepen, want 'wat bedoel je daarmee' wordt dan gevraagd.

Bedoel ik wit en dus goed en zwart en dus fout of andersom? Ik wil niet worden ingedeeld bij een van de kampen die zich hebben gevormd en wil zeker niet meewerken aan polarisatie die verdeelt. Maar wat dan? Dan ben je al gauw iemand die met alle winden meewaait, geen mening durft te geven, makkelijk praten heeft.

Is er een manier om polarisatie te doorbreken? Ja, dat kan.