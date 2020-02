Zo simpel is het in de atletiek: de snelste wint

Op volgorde van prestatie roep ik hun namen: Valle Sanchez, Snoek, Boorsma, Al-Bayati, Tamminga, Bos, Roeleveld, Zafir Ali. Wat opvalt aan deze namen? De diversiteit aan pupillen die meedongen naar de eerste plaats op de 60 meter sprint tijdens het Nederlands indooratletiekkampioenschap in Apeldoorn.

Ik krijg pretgevoelens, elke keer dat namen van deze jonge atleten op het grote bord verschijnen. Niet om wie gewonnen of verloren heeft, maar om de groep kinderen die ons Nederland samenvat in één woord: kleurrijk. Deze generatie kinderen gaat ons, de polarisatiegeneratie, een nieuwe kijk geven op de werkelijkheid. Sport verbroedert en geeft ons de bevestiging dat we een diverse en inclusieve samenleving kunnen zijn.

De stem in de microfoon maant zeven jonge atleten om hun plaats in te nemen voor de 60 meter horden. Mijn hart klopt; een van hen is mijn dochter. Ze heeft hard getraind en ik weet hoe graag ze haar persoonlijke record wil verbeteren. Dat is voor haar nog belangrijker dan winnen. Ik zie haar staan; vol zelfvertrouwen en focus. “Dat is ook winnen”, zeg ik zachtjes tegen mezelf.

“Atleten gereed maken!”, klinkt het door de microfoon. Een lange stilte en dan: “Klaar?!” En na opnieuw een stilte die een eeuwigheid lijkt te duren, klinkt het startschot. Als een speer schieten ze weg en nemen met gemak de horden. Op het bord verschijnt de uitslag: Tarawally, Gassama, Mierlo, Martina, Van Tilburg, Stojanovic, Aartsen. Mijn dochter wordt eerste in de serie. Trots zie ik dat ze haar persoonlijk record met een volle seconde heeft gebroken. Ze wordt gevolgd door een meisje met een voor mij opmerkelijke achternaam, Gassama, die veel voorkomt in West-Afrika. Ik feliciteer haar en vraag of haar vader toevallig uit Sierra-Leone komt. Het blijkt Guinee.

Geen gezeur over afkomst, ras of religie

Voor de aanwezigen zijn namen als Tarawally en Gassama vandaag vanzelfsprekend. Er klinkt geen gezeur over afkomst, ras of religie. Geen gezeik of ze wel of niet in Nederland geboren zijn. Of hun ouders een rechtmatig verblijf hebben. Of ze afkomstig zijn uit een achterstandswijk, advocaat of dokter zijn, werkloos of werken bij McDonald’s. Bij atletiek is het heel simpel en eerlijk; de snelste atleet wint. Dus wat hier telt, is de snelste tijd en niet het oordeel van sportverenigingen, trainers, jury, bedrijven, uitzendbureaus, managers, leraren of de ouders op de tribune.

Donkere atleten zijn goed vertegenwoordigd en presteren erg goed. Hier hoor je niet dat er geen zwarte atleten te vinden zijn. Toch is dit NK slechts een topje van de ijsberg. Ik geloof dat de ongelijkheid rechtgetrokken kan worden als bedrijven en overheid meer investeren in sport voor alle kinderen.

Ongetwijfeld gaan deze jonge getalenteerde atleten Nederland vertegenwoordigen op grote internationale sportevenementen. En heel Nederland gloeit dan van trots als ze winnen. We slaan ons op de borst en roepen dat onze winnaars, ondanks afkomst en huidskleur, vooral Nederlands zijn. Daarna zijn ze pas Europeaan, waarna de rest van de wereld hun deel van de identiteit mag opeisen. Het goede nieuws voor Nederland is dat deze jonge atleten ook gaan voor Nederland first.

Positieve sfeer op de atletiekbaan

Ik heb genoten in Apeldoorn. Met name de positieve sfeer op de atletiekbaan maakte mij blij. Heel fijn om te ervaren hoe leuk de kinderen, winnaars, verliezers, ouders en de trainers met elkaar omgaan. Geen volwassene die deze kindersportwedstrijd komt verpesten. We houden rekening met elkaar, zijn respectvol en vol lof over prestaties. Kleur doet niet ter zake. We laten elkaar in onze waarde. Sport verbindt en verbroedert. Wat zou het fijn zijn als we dit ook buiten het sportveld kunnen toepassen.

Babah Tarawally is schrijver, columnist en programmamaker. Voor Trouw schrijft hij om de week over (verborgen) discriminatie en racisme, maar vooral over manieren om elkaar op dit thema te kunnen verstaan. Lees ze hier terug.