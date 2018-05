Zo probeer ik te voorkomen dat mijn kind verslaafd raakt aan zijn mobieltje

Stel, je kind krijgt binnenkort een mobiele telefoon. Of heeft er al een. Hoe voorkom je dat hij verslaafd raakt? Veel ouders proberen het niet eens. Dit is hoe wij het doen.

Zoonlief 'krijgt' hem trouwens niet, wij betalen 60 euro, hij de rest. Geholpen door zijn 'vrienden' op zijn verjaardagsfeestje. De oudere zus en broers hebben hem al gewaarschuwd voor de 'preek' van mama. Dat-ie beneden blijft, dat 30 minuten per dag de max is, enzovoort. Dat klopt, op de fiets naar de telefoonwinkel klinkt opnieuw de preek over voorwaarden en verleidingen, dat we hier geheid een paar keer dikke ruzie over gaan krijgen. En ook dit lieve kind bezweert me dat hij sterk genoeg is. Nog wat restricties: het wordt prepaid, en papa en mama vergoeden geen nieuwe belkaarten. Meebetalen helpt in deze voorbereidingsfase enorm. Omkoperij? Ik geef alles ogenblikkelijk en openlijk toe.

Zeer binnenkort gaat hij betrapt worden en is dan een week lang zijn grote schat kwijt. Cold turkey! Een natuurramp! Schichtig zoekende ogen, nare dreigementen en haarscherp redeneren waarom dit belachelijk en ziek is. Let op, hoe groter het drama, hoe noodzakelijker dit handhaven blijkt. Zelden word je zo duidelijk en direct als opvoeder bevestigd. Ik verstop zijn mobiel op mijn werk. Weten dat zoeken zinloos is, geeft je puber namelijk rust.

Heerlijk acteerwerk Het gebruikelijke scenario: het mobielhotel beneden blijkt leeg, ik loop naar boven, klop aan (paniekerig rommelgeluid). "Ja! wat is er?" Of ie beneden 'tòch, per ongeluk, op een àndere plek' ligt... Het antwoord zal zo onschuldig mogelijk klinken: "O, moet ik even voor je zoeken?" Getraind als ik ben, volg ik hem op de voet. Lastig, iets met één arm helemaal-van-achter uit de kast grissen, dat niet spontaan uit je mouw glijdt. Heerlijk acteerwerk. Vooral grappig voor mij, voor mijn kind iets minder. Na drie soortgelijke pogingen komt het ware verhaal vaak al halverwege de trap. Je moet niet alles willen beheersen, dat is geen opvoeden Hun dagelijkse mobieldosis is verdeeld in driemaal tien minuten. Stoppen ze dan altijd uit zichzelf? Meestal niet, maar wij zijn relatief veel thuis, en alert. Tegengas of irritaties? Prima. Uiteraard moet je zelf het goede voorbeeld geven, dat is de kern van opvoeden. Net als eerlijk zijn over jezelf: ook ík ervaar die aantrekkingskracht. Overigens zijn we al vanaf de peutertijd matig geweest met tv, de kinderen hebben geen tv of vaste computer op hun kamer. Schoolwerk doen ze beneden, gamen idem dito en in beperkte mate. Wij beheren de code van de laptop. Zo leren ze toch niet om met die verleidingen om te gaan? Alsof je dat wel met cocaïne of nicotine probeert. Misschien is dit wel de énige manier om ze bewust te maken. Voorlopig natuurlijk, maar over een tijdje is hun eigen prefrontale cortex klaar. En wat er daarna gebeurt, weten we niet. In elk geval hebben ze een aantal jaren 's nachts kunnen slapen, bankhangen, spelen en lezen, met veel appjes-loze momenten. Hoe heerlijk, om thuis aandacht te krijgen.

Recht op geheimen En als ze alleen thuis zijn? Daarover maken wij ons geen enkele illusie. Veel woorden maken we er niet aan vuil, ook kinderen hebben recht op geheimen. Natuurlijk wordt direct die mobiel gepakt, zodra wij de hoek om zijn. Je moet niet alles willen beheersen, dat is geen opvoeden. Positief, in elk geval, dat ze elkaar niet verraden. Natuurlijk zijn we strenger dan we zouden willen. Onze kinderen zeggen zelf, dat zij het later net zo gaan doen met hun eigen kinderen. En dat zegt mij genoeg.