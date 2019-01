Zo naakt zagen we Ireen Wüst nog nooit

De meeste mensen kruipen weg, onder een deken, met de gordijnen dicht. Verdriet ondergaan wij niet in het openbaar. Niet huilen, zeggen we. Niet huilen als anderen het zien. Je zou denken dat we ons ervoor schamen, voor verdriet. Maar het is meer, denk ik, de machteloosheid, omdat niemand verdriet wegnemen kan. Dus vermijden we het ongemak. We zijn niet dapper genoeg. We lopen ervoor weg.

Behalve Ireen Wüst. Terwijl heel Nederland toekijkt, ondergaat zij haar verdriet. Dat grote pakket tranen, ergens in haar middenrif, ze zeult het mee, rond en rond de ijsbaan over. Af en toe heeft ze even vleugels. Hopend op een wonder glijdt ze, tot het stokt. Er lijkt een laagje van haar afgepeld. Wat tevoorschijn komt: het allerzachtste. Er zit nog geen korstje op de wond.

Tijdens de warming-up waren er op de schermen langs de baan mooie grote foto’s van Paulien te zien, hoor ik Ireen op de radio vertellen. Ze zegt: Die kwamen wel even binnen. Ze weet het eigenlijk al, na de vijfhonderd meter. Ze hoopte op een wonder, op vleugels tijdens het EK allround.

Maar ze reed vanaf de eerste slag al vleuggellam geslagen rond. Want als het over de drie kilometer die nog moet komen gaat, zegt ze: Ik kan nog steeds een mooi toernooi rijden, maar ik denk dat ik moet genieten van zeven en een half rondje in de zon, met publiek, en Paulien die met me mee schaatst.

Brandende spieren dempen de zielenpijn. Maar het zweten, het hijgen en de frisse lucht boren net zo goed nieuwe emotie aan.

Het strijklicht streelt haar rug terwijl ze schaatst, rondje na rondje. De zon zakt lager in Collalbo, en ik denk aan al die mensen die nu ook zitten te kijken, thuis op de bank, voor de tv. Zien ze wel hoe bloot Ireen zich geeft?

Hoe neem je afscheid van je dierbaarste vriendin? Door te doen wat zij zou doen. Door te doen wat jullie samen deden. Dat dat onder toeziend oog van heel de natie moet, dat moet dan maar. Dat is dan maar de consequentie. Want wegkruipen: dat nooit.