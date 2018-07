Zo’n complimentje is na jaren van kritiek vast weer wennen voor de Tweede Kamer

En het was tamelijk opbeurend. “Nederlanders positiever”, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat burgers vroeg naar allerlei aspecten van hun leven. En: “Vertrouwen in de Tweede Kamer het meest gestegen”.

En toen bleef het stil.

Deels was dat misschien te verwachten. Dat de meeste Nederlanders over hun dagelijks leven best tevreden zijn, in tegenstelling tot de vele berichten over ‘boze burgers’, bleek al eerder uit onderzoeken van het CBS en van het Sociaal en Cultureel Planbureau. De boosheid en onrust zijn er wel, maar ze vallen onder de noemer ‘met mij gaat het goed, met het land gaat het slecht’. Ook in de nieuwe cijfers van het CBS komt dat patroon terug: acht op de tien mensen zijn ronduit positief over werk, woonomgeving, sociale leven en gezondheid. Ook over hun financiën zijn de meeste mensen weer positief. Het vertrouwen in instituties, zoals de politiek, blijft daarentegen laag.

Optimist

Ik ben vast een onverbeterlijke optimist, maar van de cijfers over juist het vertrouwen in de politiek veerde ik op. Drie keer lezen, maar het staat er echt: het vertrouwen in de Tweede Kamer blijft groeien, voor het vierde jaar op rij. Daar is zelfs de groei het sterkst, meet het CBS. Had in 2013 nog maar 31,5 procent van de Nederlanders vertrouwen in de Tweede Kamer, een dieptepunt, nu klimmen we gestaag uit het dal, en zitten we op 40,8 procent. Ik zou zeggen: je moet ergens beginnen. Vertrouwen vertrekt te paard, en komt terug te voet. Veertig procent is nog steeds beschamend weinig. Maar er klinken duidelijke voetstappen, en ze gaan de goede kant op.

Waar zijn de verheugde reacties? Waarom heeft niet één van de 150 Tweede Kamerleden gereageerd, al was het maar een duimpje omhoog op Facebook of Twitter om de kiezers te bedanken voor dit prille teruggegeven vertrouwen? Zomervakantie of niet, hebben de Kamerleden geen zin om alvast eens bij kiezers de vraag op te werpen waar het door komt, en wat nodig is om het verder te laten groeien? Het kan niet alléén de economie zijn die zorgt voor betere waarderingscijfers.

Tweede-Kamervoorzitter Khadija Arib reageerde, desgevraagd, heel voorzichtig. “Ondanks tegengestelde meningen van partijen (…) zijn alle Kamerleden het over één ding eens: we werken voor de mensen in het land en zetten ons in voor de publieke zaak. Dan is deze stijging mooi nieuws: het werk loont”, zei ze in het Algemeen Dagblad. Na jaren van klachten over de kloof tussen kiezers en politiek, is het voor de Kamer vast weer wennen, zo’n voorzichtig complimentje van kiezers. Complimentjes soms ook durven aannemen, dat is de kunst.

Wilma Kieskamp, politiek redacteur, is in de zomerweken een van de vervangers van Stevo Akkerman en Sylvain Ephimenco. In dit dossier vindt u alle columns die zij deze zomer schrijft.