Zo ingewikkeld is het niet om van de Tour een echte, eerlijke strijd te maken

De afgelopen weken heb ik vol verwachting over het presteren van 'onze' renners zitten kijken naar de Tour. Maar de strijd tussen de klassementsrenners liep telkens voorspelbaar af met een verschil van een paar seconden, met dank aan het Sky-treintje. Veel opgeklopte spanning dus en nauwelijks echte en eerlijke strijd van man tegen man.

Het probleem is dat de organisatoren, de sponsoren, maar vooral de teams zoveel mogelijk de koers willen beheersen en echte risico's voor henzelf willen mijden. De sportfans zien de wedstrijd liever exploderen. Maar ze laten zich iedere keer met een kluitje in het riet sturen, blij als ze zijn dat ze tenminste iets hebben om naar uit te zien en over te praten.

Deze sport zou zoveel beter kunnen. Hier zijn drie voorstellen die van de Tour meer dan een commercieel gebeuren zouden maken.

Ook nu het dopingspook een beetje lijkt te­rug­ge­dron­gen, blijven geld en wetenschap even dominant

Schaf de oortjes af en maak van koersinstinct, vrijbuiterij en toeval weer relevante factoren die het beheersen van de koers een stuk moeilijker maken. De oortjes zorgen voor een soort gps-feedback in de etappe. Dat biedt voor een sterke ploeg als Sky de mogelijkheid om bijna meter voor meter hun wattages en het effect ervan te kunnen controleren, als waren ze in een laboratorium.

Maak nieuwe afspraken over de grootte van de ploegen, bijvoorbeeld zeven renners, eventueel met invallers voor geblesseerden die de Tour moeten verlaten, zoals columniste Marijn de Vries suggereerde. Liever nog, of tegelijk, zou een commissie moeten kijken hoe te verhinderen dat bepaalde ploegen met machtige sponsoren alle klimmers kunnen wegkopen zodat er een ongelijke strijd ontstaat, zoals tussen Sky en andere ploegen met een kleiner budget, een onvermijdelijk monopolistisch mechanisme. Waarom is er in de sport, die toch bij uitstek leeft en gedijt bij competitie, geen autoriteit voor de mededinging?

Laat niet de organisatoren op een februaridag in Parijs de inrichting van de Tour bepalen (tijdritten, sprintetappes, bergritten, lengtes) maar een commissie waarin ook renners en sponsoren zitten die voorstellen kunnen wijzigen en erover kunnen stemmen. Dat proces moet ervoor zorgen dat de koers echt spannender wordt doordat tijdrijders, klimmers, klassementsrenners, etapperenners en sprinters ieder aan hun trekken komen en renners niet door incidenten zoals een lekke band, een stayerende motor of een val, bij voorbaat kansloos zijn.

Ze kunnen dan iets rechtzetten in tijdritten, liefst elke week één, van verschillende lengte en moeilijkheidsgraad: eentje vlak, eentje heuvelachtig, eentje bergop. Zo wordt niet de ploeg doorslaggevend maar de individuele kwaliteiten, en het klassement wordt dan ook meteen een stuk spannender.