Zo houden Trouw-lezers de energiekosten laag

Trouw vroeg lezers welke nieuwe manieren zij dit jaar hebben gevonden om energie te besparen. Een voorlopige selectie van jullie antwoorden.

Thermoskan

Het viel me op dat ik de waterkoker nogal vaak gebruikte: om water te koken voor de pasta/de rijst, weer een kopje thee, het maken van een kruik etc. Daarbij kook ik meestal te veel water. Sinds ik las dat een waterkoker nogal wat energie verbruikt, doe ik het teveel gekookte water standaard in een goede thermoskan. Zo is er bijna altijd heet water beschikbaar, zonder dat ik eerst weer water moet koken.

Roelie de Vries Berkel-Enschot

‘Smart’ verwarming

Mijn appartement uit 1905 is volledig geïsoleerd: ramen, plafond, muren, tochtstrips, dakisolatie, gordijnen. ik heb alles uit de kast gehaald voor energie- en CO2-besparing. Zelfs een en-suite deur geplaatst en zonnepanelen. Maar het best bewaarde geheim voor directe besparing: Ik heb mijn elektrische verwarmingen ‘smart’ gemaakt. Ze gaan automatisch aan als de zon schijnt.

Zo maak ik mijn goed geïsoleerde huis overdag warm met gratis zonnestroom, ‘s avonds koelt het langzaam af maar het wordt zeker in het najaar en voorjaar nooit echt koud. Mijn muren koelen ‘s avonds langzaam af en werken zo als een warmtebatterij. Zo bespaar ik heel veel gas. Alleen op donkere en korte dagen gaat de gaskraan nog open voor de gewone cv. Het is een kwestie van tijd voordat daar een oplossing voor is.

Willem Hofstede

Koelventilatoren uit oude computers

Ik heb van een paar oude computers die ik nog op zolder had staan de koelventilatoren gesloopt en deze onder de grote radiator in de woonkamer gemonteerd. Een kleine thermostaat in de radiator zorgt ervoor dat de ventilatoren aan gaan als de temperatuur van de radiator 25 graden of hoger is.

Aangezien ik al sinds 2013 wekelijks mijn energieverbruik bijhoud, kan ik met redelijke zekerheid beweren dat deze oplossing ongeveer 20 procent gas bespaart terwijl het stroomverbruik nauwelijks toeneemt.

Jos Molenaar De Weere

Douchen in de sportschool

Als iemand die al op de boodschappen zoveel mogelijk bespaart en ook de kachel bijna niet aanheeft, moet ik iets creatiever zijn in het besparen van kosten. Een van de tips die me het beste tot dusver bevalt is lid worden van een goedkope sportschool waar je ook kan douchen.

Niet alleen is sporten en zeer gezonde keuze, wanneer je ervoor kiest om dit te combineren met douchen zal het ook zeker merkbaar zijn op de water- en energierekening. Ook zit ik hierdoor minder thuis op de bank en heb ik daardoor minder snel de behoefte de kachel aan te doen. Mij bevalt het heel goed en ik ben deze tip verder ook nog nergens tegengekomen.

Marjolein Helder Groningen

Warmtehesje

Tot medio 2022 nooit aan gedacht om warmte direct op het lichaam te brengen en daarmee ruimteverwarming te reduceren. Door een elektrisch verwarmd hesje te dragen kon ik op mijn werkplek thuis gedurende vele uren tijdens de afgelopen winter de ruimteverwarming op mijn werkplek uitschakelen.

De accu voor de elektriciteitsvoorziening is 10.000 mAh. Gemiddeld kan ik mijzelf daarmee 4 à 5 uur op een behaaglijke temperatuur houden. Dit komt overeen met een energieverbruik per acculading van circa 50 Wattuur. Het accuutje dat ik via een USB-oplader oplaad, kan ik vaak op tijden opladen dat de elektriciteit goedkoop is door gebruik te maken van de laagste uurtarieven van mijn dynamisch elektriciteitscontract.

Hoeveel kubieke meter gas ik heb bespaard, weet ik niet precies. Maar uiteraard is warmte direct op het lichaam veel efficiënter dan ruimteverwarming.

Jos Richters Berkel en Rodenrijs

Eenpansgerechten

Ik houd mijn energiekosten laag door de dagelijkse piek tijdens het koken zo laag mogelijk te houden. Door slimmer te koken (eenpansgerechten), door mijn elektrische kookplaat een paar minuten voor het einde van de kooktijd uit te draaien (de plaat blijft nog even warmte nageven). Hetzelfde geldt voor de oven (voor bijvoorbeeld afbakbroodjes hoeft de oven niet de hele baktijd aan te staan) en gebruik een snelkookpan!

Jorg Neve Utrecht

Sokken als deurstopper

Verzamel al je oude (te kleine) sokken (inclusief die met gaten) en maak er een slang van. Leg hem voor de deur en je hebt een leuke (fleurige) deurstopper. Houdt de tocht buiten en warmte binnen. Wel graag eerst de sokken wassen (je weet nooit welke geurtjes er anders je woonkamer binnentreden;-)

Stephanie Durwael Culemborg

Open ovendeur

Zet de ovendeur open na gebruik, of laat het water dat je afgiet nog even staan, voor een lekker warme keuken.

Sebastiaan Troost Oegstgeest