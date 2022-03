Zo herschrijf je de geschiedenis van Pim Fortuyn

De eerste aflevering van Het jaar van Fortuyn bezorgde me gemengde gevoelens. Alsof ik naar een aaneenschakelingen van vermakelijke anekdotes keek. Een divertissement dat in een speels jasje was gestoken en meer op een fabel leek dan op de politieke werkelijkheid van toen.

Een vermakelijke fabel is de executie van een prominente lijsttrekker, tien dagen voor de verkiezingen, overigens niet. Gisteren leek ook tv-recensent Willem Pekelder terughoudend over de serie. Hij vond dat de script ‘evident zwakke plekken’ telde en had moeite met de vorm. NRC Handelsblad was nog kritischer over dit politieke drama ‘dat kennelijk geen tragedie mag worden’. De NRC-recensent was onverbiddelijk: ‘Het jaar van Fortuyn draait vooral om drama en vermaak, en niet om de werkelijke achtergronden van de grote electorale aardschok waarmee deze eeuw in Nederland begon’. Hoe kan dit, vroeg ik me af. Hoe kunnen de makers over de olifant in de kamer heen zijn gestapt?

Geen voetstuk voor ‘de grootste Nederlander aller tijden’

Een opmerking van regisseur Michiel van Jaarsveld werkte verhelderend: “We wilden wel de mens achter Fortuyn tonen, maar er tegelijkertijd ook voor waken hem niet op een voetstuk te plaatsen. Dat was te veel eer geweest.” De anekdote dus, maar niet de politieke weerslag, want ‘te veel eer’. Zo herschrijf je ook de geschiedenis: met een politiek correcte invulling vol humor, die ongemakkelijke waarheden onder het tapijt veegt.

Dit ‘voetstuk’ kreeg Fortuyn toen overigens al van het Nederlandse volk dat hem in 2004 tot ‘de grootste Nederlander aller tijden’ koos (stemmen voor Willem van Oranje bleken niet allemaal te zijn geteld). Verbazing alom. En tien jaar na zijn dood bleek Fortuyn nog op de vierde plek te staan vlak voor Rembrandt, Antoni van Leeuwenhoek, Michiel de Ruyter en Vincent van Gogh. Twintig jaar na dato bewijst de regisseur met zijn opmerking dat het kortstondig episode Fortuyn geen plaats heeft gevonden bij de weldenkende gemeente.

Het ongemak, de frustraties en ongeloof zijn bij een deel van progressief Nederland niet verdwenen. De LPF-lijsttrekker was toch de ‘Nederlandse Haider’, de ‘fascist en racist’ die als een demon het multicultiparadijs was binnengeslopen? Hoe kon het dan uitgerekend hem zijn, die ‘rechtse bal’, die als een martelaar van het vrije woord de geschiedenis in werd gedragen? En erger nog: omgelegd door een gewetenloze moordenaar die uit ‘ons’ tolerante linkse kamp kwam? Plots was de vermeende rancune feitelijk van kamp veranderd. Er werden na die 6 mei 2002 hectoliters post-mortem-inkt op de nagedachtenis van de vermoorde in de media gekiept, om zijn slechtheid achteraf te bewijzen. Ach, een losse opmerking van een regisseur kan er wel bij.

In de jaren negentig heb ik voor de Avro Fortuyn op de tv geïnterviewd. Toen ik hem ‘een nationalist’ noemde werd hij woest en verafschuwde hij dit etiket. Ik zag hem weer op 6 maart 2002 op het Rotterdamse stadhuis bij de gewonnen verkiezingen. 55 procent van de kiezers kwam toen opdagen, nu is dat amper 39 procent. Ik was er op die dag voor RTV Rijnmond en wist niet dat Pim Fortuyn nog maar 62 dagen te leven had.

Drie keer per week werpt columnist Sylvain Ephimenco zijn blik op de actualiteit. Lees zijn columns hier terug.