Ik heb mijn dochter (4) inmiddels zover dat ze de muziek van Doe Maar weet te waarderen. Doris Day (‘Hé, er is geen bal op de tv!’), Dansen met Alice en Pa zijn favoriet. Toen ik zelf kind was, in de jaren tachtig, luisterden we tijdens vakanties, in de auto op weg naar het zuiden, eindeloos naar Doe Maar-cassettes. Pa was ook bij mijn vader geliefd die, achter het stuur gezeten, de ironie wel kon waarderen van het droogkomische refrein: een opsomming van regeltjes en corrigerende opmerkingen van het soort waar ouders hun kinderen mee om de oren slaan (‘Kam je haren, recht je schouders, denk aan je tanden’).

En ja, nu ben ik zelf die vader – sentimenteel traantje – en roep ik ook dingen over rechtop zitten, tanden poetsen en haren kammen. Maar waar het me om gaat is dat zo’n schijnbaar simpel liedje drie generaties verbindt in de eeuwige wederkeer van opvoedgezeur. Ik vind dat mooi en ontroerend, maar wat dat liedje doet, zou ik niet in een getal kunnen uitdrukken, alleen in woorden.

Populistische onzinkop

Het AD kopte onlangs: ‘Kunst of klimmuur: kluiten aarde in Tweede Kamer kosten 200.000 euro’. Applaus voor de alliteratie, verder is het weer zo’n typische, populistische en van het ressentiment druipende onzinkop. Het gaat hier over het kunstwerk Aarde dat Jos van Putten maakte voor het tijdelijke onderkomen van de Tweede Kamer. Het bestaat uit vijf panelen met kluiten grond, klei en zand.

In NRC kreeg Van Putten gelukkig wat meer gelegenheid om de ideeën achter zijn werk toe te lichten, maar in de wereld van het AD was dat bedrag van twee ton toch het meest nieuwswaardig. Op sociale media werd er natuurlijk weer flink op het werk gespuugd, veel te duur en bovendien had je neefje van drie het kunnen maken, en iemand schreef: ‘Ik had die Zeeuwse klei een stuk goedkoper kunnen regelen’.

Pas als we eraan gewend zijn geraakt, gaan we ervan houden

Zo denkt Nederland over kunst: het mag niks kosten en het is sowieso flauwekul. Pas als we eraan gewend zijn geraakt, gaan we ervan houden, en dan moet ook iedereen ervan afblijven, want dan heet het ineens erfgoed en ‘onze cultuur’.

We zijn zo gedrild in het marktdenken dat we bij God niet weten wat we aan moeten met iets waarvan de waarde niet in geld is uit te drukken. En dan krijg je dus van die rare strapatsen als van het ontaarde Oranje-prinsje Bernhard, dat op zijn miljoenenevenement in Zandvoort een bandje wilde laten spelen voor niks. Terwijl die kunstenaars, hoe moeilijk er ook een prijskaartje op hun werk te plakken valt, net als iedereen moeten eten – en de huur ophoesten van hun veel te dure Oranje-woning.