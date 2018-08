Zimbabwe heeft juist nu een regering nodig die in staat is een economisch herstelprogramma door te voeren

Het is zeer de vraag of de vorige week gehouden verkiezingen voor een nieuw parlement en een president eerlijk zijn verlopen. Met een zeer krappe meerderheid van 40.000 stemmen werd Emmerson Mnangagwa tot president verkozen. Regeringspartij Zanu-PF, al sinds de onafhankelijkheid in 1980 aan de macht in Zimbabwe, behaalde een tweederde meerderheid in het parlement.

Twijfels Verkiezingswaarnemers van de Europese Unie uitten hun twijfels of de verkiezingen wel eerlijk zijn verlopen. Er was sprake van intimidatie van kiezers op het platteland. Ook wordt getwijfeld aan de kiescommissie, die volgens veel Zimbabwanen te veel gelieerd zou zijn aan de Zanu-PF. Zo zijn er signalen dat stemformulieren en kiezerslijsten niet klopten. Bij demonstraties na de verkiezingen greep het leger bruut in, waarbij doden en gewonden vielen. Bij een persconferentie van oppositieleider ­Nelson Chamisa viel de oproerpolitie binnen. Het land heeft juist nu een regering nodig die in staat is een economisch her­stel­pro­gram­ma door te voeren Dat was niet waarop de inwoners van Zimbabwe ­hoopten, nadat vorig jaar de nu 94-jarige Robert Mugabe, na 37 jaar aan de macht te zijn geweest, door het ­leger werd afgezet. “Zijn er uitzinnige overwinningsfeesten gaande in het land? Helaas niet. Er bestaat slechts angst, verdriet en het stille geluid van stervende hoop in de harten van miljoenen mensen. Plus agressieve soldaten in intimiderende tanks natuurlijk’’, zo verwoordde de bekende journalist Edmund Kudzayi de stemming. En dat is een treurige conclusie, een jaar nadat Mugabe aan de kant werd geschoven.

Hopeloos verdeeld Het land heeft juist nu een regering nodig die in staat is, op basis van vertrouwen van de bevolking en internationale organisaties en investeerders, om een economisch herstelprogramma door te voeren. De economie is ingestort, de ooit florerende landbouwsector bestaat nauwelijks meer, toeristen blijven weg. De werkloosheid is duizelingwekkend hoog, cash geld is er nauwelijks meer. Helaas heeft de oppositie het ook aan zichzelf te wijten dat één van Mugabe’s ‘krokodillen’, Mnangagwa, het land de komende jaren zal besturen en dat Zanu-PF ook in het parlement over een ruime meerderheid beschikt. De oppositie was hopeloos verdeeld en maakte daardoor tijdens de verkiezingscampagne een krachteloze ­indruk. De bevolking verdient zoveel beter dan deze machtswisseling die weinig perspectief biedt.

