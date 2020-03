Zijn we ten prooi gevallen aan een zorgelijke overdrijving van het coronavirus?

Vandaag had mevrouw Ephi in Amsterdam moeten tolken, ware het niet dat dit congres ­(voor een paar duizend mensen) wegens coronagevaar is geannuleerd. Net als de vorige opdracht overigens. En ook de volgende zal de toets van het virus waarschijnlijk niet doorstaan. Hier wordt bewezen dat het eerste slachtoffer van het coronavirus de zzp’er is.

Eerlijk is eerlijk, De Geliefde was in Amsterdam wellicht op een muur van argwaan gestuit. Al drie dagen hoest en niest ze. “Corona misschien?”, vraag ik haar regelmatig op meer dan een meter afstand en met een schuine blik vol gespeelde onschuld. Voor de zekerheid heb ik tussen de zitbank en de eettafel een rode zone ingericht en was ik om het uur mijn handen met groene zeep uit Marseille.

Voor nog meer zekerheid ben ik bij de Italiaanse omroep Rai naar aanvullende informatie gaan zoeken. Is Italië soms niet, na China, de grootste epidemiehaard? Op het Italiaanse journaal TG1 hadden ze het over zes indirecte coronadoden die moeilijk passen in de statistieken. Het gaat om ­gedetineerden die in Modena tegen de strenge coronamaatregelen (geen bezoek meer) in opstand kwamen. Ze vielen de ziekenboeg van de gevangenis aan en plunderden de medicijnkast. Resultaat: zes doden ­wegens een overdosis methadon. Ook zag ik de leider van regeringspartij PD, Nicola Zingaretti, vanuit zijn woonkamer vertellen dat hij zichzelf ­wegens corona­besmetting in quarantaine heeft geplaatst. Hij keek vrolijk, onaangedaan en zelfs opgewekt: “Ik voel me goed en ga thuis door met mijn werk!”

Zingaretti, die 54 is, hoeft zich ­inderdaad niet al te druk te maken: de gemiddelde leeftijd van die 463 Italiaanse coronadoden is 81 jaar.

Zorgelijke overdrijving

Dat Italië zo ‘hard’ wordt getroffen, ligt dan misschien aan het feit dat het land na Japan de oudste bevolking ter wereld telt (één op de vier Italianen is een 65-plusser). En toen begon ik te twijfelen. Zijn we ten prooi gevallen aan een zorgelijke overdrijving die onze economieën kapot gaat maken? Zijn het de overdaad aan informatie en drastische maatregelen die ons ziek maken?

Ik ging neuzen bij de Wereldgezondheidsorganisatie en leerde dat een gewone griep ieder jaar wereldwijd tussen de 290.000 en 650.000 slachtoffers maakt. De teller staat na drie maanden op ruim 3000 doden. Men zegt dat het percentage slachtoffers van een normale griep 0,1 procent van de patiënten is, en in het geval van corona 2,5 procent.

Gisteren hoorde ik dissidente virologen dit cijfer op tv betwisten. Ze brachten het coronapercentage ­terug naar 0,5 procent omdat volgens hen het aantal besmettingen vele malen hoger moet liggen. ­(Patiënten denken aan een gewone griep en worden niet getest.) Ik zapte naar de Franse nieuwszender LCI. Daar vertelde een arts die corona had opgelopen en ­genezen was: “Het was net als een gemiddelde verkoudheid: beetje hoesten, verhoging en ik was even mijn reukzin en smaak kwijt.”

Ik draaide mij naar mevrouw Ephi en schreeuwde: “Dat zijn jouw symptomen! Je hebt gewoon een coronaatje opgelopen!”

