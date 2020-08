Zijn we niet aan het doorslaan met de coronaregels?

Ik heb me dit weekeinde afgevraagd wanneer in de recente geschiedenis de individuele ­vrijheden voor het laatste zo ­beknot zijn geweest als nu in het coronatijdperk. Geen vrijheid van verkeer zonder bij terugkomst het risico te lopen in afzondering te worden gedwongen, verbod elkaar te mogen aanraken of in elkaars dichte nabijheid (anderhalve meter) te vertoeven, telkens veranderende beperkingen van hogerhand bepaald zonder parlementaire goedkeuring, verplicht dragen van halve gezichtsbedekking.

Ik kwam er niet uit. In uitzonderlijke pandemische tijden dient de burger vanzelfsprekend tegen zichzelf en zijn medeburgers te worden beschermd. Maar net als met het drinken van alcohol moeten die dingen met mate gebeuren.

Ik zag een intrigerende video die in Frankrijk dit weekeinde tot algehele verontwaardiging heeft geleid. In een supermarkt lopen twee gendarmes op een vakkenvuller af. Het is 10 uur, de man is al sinds 6 uur in ochtend in de weer en er is geen hond in zijn omgeving. In Frankrijk is het dragen van een mondkapje in veel steden verplicht, ook op straat, en per 1 september overal op het werk. De man draagt er wel een, maar zijn neus is niet bedekt. De vakkenvuller wordt gesommeerd zijn neus te bedekken. Hij reageert geïrriteerd en zou de gendarmes zwaar hebben beschimpt (maar die beweerden ook dat hij het mond­kapje onder zijn kin droeg, wat door videobeelden wordt gelogenstraft). De ordehandhavers willen hem in de boeien slaan, er volgt een worsteling tussen de schappen en de man wordt afgevoerd (hij wordt uiteindelijk vrijgelaten).

Een samenleving gestoeld op wantrouwen en straf

Zijn we niet aan het doorslaan? In Amsterdam en Rotterdam zullen straks flinke boetes worden uitgedeeld (95 euro mondkapje, 390 euro onvoldoende afstand). De vraag of we een samenleving gestoeld op wantrouwen en straf aan het kweken zijn, is legitiem. Zeker als je weet dat het nog kort geleden is dat het dragen van een mondkapje zowel door de politiek als het RIVM ­expliciet werd afgeraden. Leg dit voortschrijdende inzicht voor aan de rebellerende burger die 95 euro moet ophoesten.

In Frankrijk vindt de even ­befaamde als beruchte epidemioloog Didier Raoult (‘de Druïde’) dat mondkapjes niet helpen (behalve voor zorgpersoneel), maar ‘honderd keer per dag handen wassen wel’. Hij zegt alleen ‘vrees voor overdreven angst te hebben’. Vrees voor een ­samenleving vol conflicten en verboden die burgers tegen elkaar opzetten: “Bij velen zit een dictator van binnen, die anderen de les wil lezen”.

Dat weten ze heel goed bij ‘RTL Nieuws’, dat het klikken tot een journalistieke deugd heeft verheven. Zeker als het om een ‘grote vis’ gaat. Zondag publiceerde de RTL-site een foto van Alex en Máxima op vakantie in Griekenland. Ze hielden zichtbaar geen anderhalve meter afstand met de restauranthouder op de foto en droegen geen mondkapje (gisteren heeft het paar zich moeten verontschuldigen). Foei! De zender: “RTL Nieuws vond na onderzoek het restaurant waar de foto is genomen en nam contact op”.

Er zijn dagen dat ik niet bijster trots ben journalist te zijn.

