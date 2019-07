Zijn flexibiliteit zal Boris Johnson helpen

Waar hebben we dat eerder gehoord? Boris Johnson zei het, nadat hij gisteren als nieuwe Britse premier uit de bus kwam: “We gaan brexit voor elkaar krijgen.” Was dat niet ook het mantra van zijn voorganger Theresa May? Die antwoordde op elke lastige vraag altijd met de gouden zin We will deliver brexit. Maar ja, May staat inmiddels bij het vuilnis van de geschiedenis, zonder dat er een brexit kwam. Zal het Johnson anders vergaan?

De sterren staan niet gunstig voor Johnson. De flamboyante oud-journalist moet met zijn nog te benoemen ministersploeg leunen op een flinterdunne parlementaire meerderheid. Een deel van de Conservatieve leden van het Lagerhuis heeft zich daarbij al tegen Johnsons voornemen gekeerd om desnoods zonder deal met Brussel uit de Europese Unie te stappen. Als Johnson niet uitkijkt, riskeert hij een motie van wantrouwen en kan hij binnen een paar maanden weer op straat staan.

Eén grote voorbereiding

Weg is dan zijn droombaan. Want dat Johnson al jaren, zo niet decennia, aast op juist deze functie, daar twijfelt niemand aan. Eigenlijk is zijn carrière één grote voorbereiding op dit moment: eerst joeg hij als invloedrijk journalist in Brussel met nepnieuws de Britse euroscepsis aan. Toen begon hij een politieke loopbaan, die hem het burgemeesterschap van Londen bracht.

Daarna stak hij zijn studievriend David Cameron en toenmalig premier een politiek mes in de rug door bij het brexit-referendum campagne te voeren vóór een vertrek uit de EU. En nu grijpt hij op golven van Brits nationalisme en grootheidswaan de hoogste macht.

Maar dat Johnson zo verliefd is op de baan die hij nu net in handen heeft, én dat hij de voorman van het brexitfront is, biedt misschien ook wel kansen op een onverwachte uitkomst. Johnson wil het veld niet ruimen, hij heeft zich altijd laten kennen als een flexibele geest. Als íemand de harde brexiteers in de Conservatieve Partij mee kan krijgen, dan is hij het.

Tweede referendum

Een van zijn biografen schetste het scenario dat er maar één persoon is die ervoor kan zorgen dat er een tweede brexitreferendum komt: Boris Johnson. Dat lijkt wat veel gevraagd, maar het minste waarop we mogen hopen is dat Johnson zijn toon matigt en écht op zoek gaat naar een verantwoordelijk vertrek uit de EU, bijvoorbeeld door May’s deal met wat cosmetische veranderingen alsnog door het Britse parlement te loodsen.

Dat zou zijn premierschap redden, van hem de man maken die het Verenigd Koninkrijk uit de EU leidt, én een zegen zijn voor het land. Johnson zal er een flinke draai voor moeten maken, en al zijn retorische trucs uit de bus moeten halen. Maar laten dat nou net zijn sterke punten zijn.

