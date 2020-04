Zijn de harde lockdowns in Frankrijk, Italië en Spanje een teken van zwakte?

De video is op 18 april in Malaga (Spanje) vanuit een balkon geschoten en op de sites van radiozender SER en It Magazine gepubliceerd. Je ziet in een volstrekt lege straat tijdens de Spaanse lockdown een verwarde bedelaar druk gebaren en dansen. Volgens de politie schreeuwde de man dat hij met corona was besmet. In korte tijd wordt de man door twee vrouwelijke agenten met wapenstok hard geslagen en op de grond gewerkt. Binnen twee minuten arriveren in de lege straat drie loeiende politieauto’s en dertien (!) andere agenten. De man wordt hardhandig aangepakt, over de grond gesleept en afgevoerd.

Op een andere video op It Magazine ziet men hoe een Spaanse agent een automobilist op straat aanhoudt, dwingt zijn broek en onderbroek te laten zakken en hem slaat. Zijn smekende vrouw probeert tussenbeide te komen om hem te beschermen, maar het stel wordt door zes politieagenten geslagen en op de grond gewerkt. Volgens de site is Spanje door de lockdown in een ‘politiestaat’ aan het veranderen.

Ook in Frankrijk zijn er gewelddadige politieoptredens tijdens controles gerapporteerd door Human Rights Watch en de Ligue des droits de l’homme. In de eerste maand van de lockdown zijn er in dat land 12,5 miljoen burgers gecontroleerd en 762.106 boetes uitgedeeld. Er worden excessen gesignaleerd zoals een boete op 27 maart van 1500 euro voor een kind van 13 jaar dat voor de tweede keer ongeautoriseerd op straat liep.

Met Italië, waar het ook boetes per honderdduizenden regent tijdens 9,2 miljoen controles tot 21 april, zijn Spanje en Frankrijk de drie landen binnen de Europese Unie die de strengste lockdowns hebben. Het zijn ook de drie landen die de meest repressieve maatregelen toepassen.

Het Frankrijk van president Macron verkeerde vooraf al bijna in crisis

Zou het opteren voor een harde lockdown misschien te maken hebben met de zwakte van het politieke bestuur in die drie landen? Vlak voor het uitbreken van de coronaziekte verkeerde het Frankrijk van president Macron bijna in crisis. De regering werd met omvangrijke protesten geconfronteerd, van de ‘gele hesjes’ eerst tot de vakbonden die tegen de pensioenhervormingen demonstreerden. Het land was hard getroffen door sociale onrust en de populariteit van Macron was met 30 procent tot een dieptepunt gezakt.

Ook de Spaanse regering van Pedro Sánchez en de Italiaanse van Giuseppe Conte kunnen niet rekenen op een stabiele meerderheid, hadden last van een slechte economie en ogen hierdoor zwak. Beide coalities worden door onwaarschijnlijke partners gevormd: tussen sociaaldemocraten en anti-systeempartijen als Unidas Podemos in Spanje en M5S in Italië.

Een autoritaire lockdown was misschien ook een kans om iets aan verloren autoriteit terug te winnen. Nu is Macron ‘chef de guerre’ en regeert Conte per decreten. Of deze speculatie juist is weet ik niet, maar als strategie lijkt een harde lockdown niet erg succesvol. Met tot eergisteren 24.648 coronadoden in Italië, 21.282 in Spanje en 20.796 in Frankrijk boeken die drie landen het slechtste resultaat binnen de EU.

