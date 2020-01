Zijn de dagen van blonde Barbie geteld?

Het jaar 2019 werd historisch afgesloten met een overwinning voor poppen met kleur. Black is beautiful! Voor de eerste keer in de wereldgeschiedenis zijn de meest toonaangevende missverkiezingen in Amerika en Miss Universe gewonnen door donkere vrouwen. Betekent dit dat de ode aan de blonde vrouw als ultiem schoonheidsideaal is beëindigd?

Persoonlijk heb ik niets tegen blonde vrouwen met blauwe ogen. Sterker nog, ik was verliefd op een blonde vrouw, heb met haar meer dan twaalf jaar samengewoond en twee prachtige dochters gekregen. Een vriend zei destijds dat mijn keuze voor deze vrouw hoogstwaarschijnlijk was beïnvloed door beelden in de media. Ik was woest en zei hem dat hij onzin uitkraamde. Zijn woorden bleven me echter achtervolgen. Ook op het moment dat ik kinderen kreeg en ze jaar na jaar ouder zag worden.

Lego Friends

Ze bedoelden het goed, degenen die cadeautjes voor mijn jarige dochters meebrachten. Elk jaar bleven de cadeaus hetzelfde: zeemeermin-verkleedset, interactieve Baby-bornpop, barbie-droomcamper, verhalen voor meisjes en Lego Friends. Af en toe veranderden de ­accessoires, het kapsel of de kleding van barbie, maar barbie zelf bleef gelijk: wit, blond met blauwe ogen.

Ik keek bitterzoet toe hoe mijn dochters met blije ­gezichten hun cadeautjes openden. Met elke nieuwe barbie beet ik hard op mijn lippen. Ik hoopte tevergeefs dat de barbies een afspiegeling zouden zijn van hoe mijn dochters eruitzien, of in ieder geval een samenvatting van de diverse uiterlijkheden van de mensheid. Ze bleken allemaal een equivalent van hun moeder te zijn, blond haar en blauwe ogen.

Eén keer greep ik bijna in toen mijn dochter een barbie kreeg die groter was dan zijzelf. Spierwit met lang, steil, blond haar en blauwe ogen, terwijl mijn dochter een donkere huidskleur en kroeshaar heeft. Mijn hart ging tekeer. Zij stond blij en trots naast haar nieuwe vriendin, de gever keek met een voldane blik. Ik was de enige in de woonkamer die niet blij was, maar hield mijn mond. Ik wilde niet haar verjaardagsfeestje verpesten. Want een kinderfeest moet je niet verpesten... toch? Op het moment dat de feestvreugde voorbij was, de gasten naar huis gingen en mijn dochters in bed lagen, haalde ik een paar blonde barbies weg en verstopte ze in de kelder. Ze werden niet gemist.

Afrikaanse koningen op paarden

Mijn dochters waren vier en vijf jaar oud toen ik naar Ethiopië ging voor werkbezoek. Daar zag ik werkelijk prachtige vrouwen die in de Hollandse media nooit zouden worden getoond. In een winkel zag ik bruine en zwarte poppen, verkleed als Afrikaanse koningen en koninginnen op paarden. Ik kocht ze voor mijn dochters. Ik wilde hun laten zien dat schoonheid grenzeloos is.

“Papa ik vind ze niet mooi”, was de eerste reactie van mijn oudste. De jongste, iets minder Hollands direct, pakte de poppen en zette ze tussen haar blonde barbies. Ze zag misschien de tranen in mijn ogen, want toen ik later terugkwam zag ik dat ze de donkere barbies had weggezet. Ze bracht de poppen weer in het spel toen ze mij zag. Ik besprak het voorval met hun moeder, zij adviseerde me om niet te veel nadruk te leggen op het kleurverschil. Ze gaf aan dat huidskleur voor de kinderen (nog) geen positieve of negatieve lading heeft. En ­alles wat je aandacht geeft groeit.

Voor een deel geef ik haar gelijk. Maar als iedereen om je heen structureel aandacht blijft geven aan één ­bepaald schoonheidsideaal, groeit dit uit als dé absolute waarheid. Ook in het hoofd van mijn kinderen. Met die reden wil ik mijn mening ‘black is beautiful’ graag de ­volle aandacht geven.

Babah Tarawally is schrijver, columnist en programmamaker. Voor Trouw schrijft hij om de week over (verborgen) discriminatie en racisme, maar vooral over manieren om elkaar op dit thema te kunnen verstaan. Lees ze hier terug.