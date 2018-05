Ziet u uit uzelf van de vliegvakantie af?

Nou? U raadt het nooit. Het is de burgerluchtvaart, jawel. En daarom is het zaak geen belasting te heffen op kerosine, de brandstof van vliegtuigen.

Met deze hartverwarmende redenering sloten 52 landen in december 1944 het verdrag van Chicago. Hiermee werd niet alleen de betaalbaarheid en de gewenste groei van burgervliegverkeer geregeld, maar ook veiligheid, douaneregels en nog veel meer. We moeten een kleine 74 jaar later toegeven dat de betaalbaarheid in ieder geval heel goed geborgd is. En ook de veiligheid en het gemak, zeker. De burgerluchtvaart gaat bijkans aan het succes van het verdrag van Chicago ten onder. Daarmee is er tegelijk toch een bedreiging gekomen van de vrede en veiligheid, een bedreiging waar de ondertekenaars in december 1944 geen weet van hadden en ook niet konden hebben. We verwijten hun niets, uit het verdrag blijkt een hoopvolle blik op een vredige toekomst.

Maar dan nu. In een alarmerend rapport laten Australische onderzoekers weten dat het toerisme voor acht procent bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Die klimaatverandering zorgt voor verdroging of juist overvloedige regen. Daardoor ontbrandt er in meer gebieden op aarde strijd om leefbare, vruchtbare gebieden.