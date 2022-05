Zie de zonnige kant: Nederland is met Schiphol een voorloper

De wereld zou na de coronapandemie nooit meer dezelfde zijn. Zo zou een stomp van bewustwording ons doorgeschoten consumentisme bijna neerslaan. Er waren natuurlijk ook zure stemmen als die van Michel Houellebecq: ‘De wereld zal na corona hetzelfde zijn, alleen wat erger’. Deze schrijver wordt vaak als visionair neergezet. Had hij misschien vorig jaar in zijn glazenbol een glimp kunnen vangen van de chaos op Schiphol? Neerlands trots als een soort Autoroute du Soleil op Zwarte Zaterdag.

Zie dan hoe de Nederlander bereid is uren in rijen te strompelen, soms op de vuist te gaan en heel soms een plasje in een plasticfles te plegen om zijn goedkope vlucht naar exotische oorden te bemachtigen. Hoezo bewustwording en duurzaamheid? Na de coronabevriezing neigt de opwarming van de geesten naar nieuwe consumptieve erupties: reserveren, boeken, kopen! De verloren pandemietijd moet worden ingehaald. Snel, voordat alles weer duurder wordt en, wie weet, voordat de bom valt.

Nu zit ik zelf in een moeilijk parket. Bedwelmd door het concept van constructieve benadering van het nieuws, wil ik te allen tijde alarmisten onder ons van repliek dienen. Nee, Nederland is heus niet het moederland van disfunctionele instituties. Kijk toch hoe beneden de knoflookgrens alles in de soep loopt. In die landen kijkt men met afgunst naar de weergaloze organisatiekunst van het Koninkrijk aan Zee! Joehoe, en wat te doen met de toeslagenaffaire, de woningcrisis, de asielanarchie en nu de Schipholchaos? Gisteren schreef dagblad De Telegraaf in zijn commentaar: ‘De gênante vertoning op Schiphol gaat de hele wereld over. Onze nationale luchthaven is verworden tot het lachertje van de moderne reiswereld.’

Zou het? Ik ging snel bij de buren neuzen. De Italiaanse Corriere della Sera: ‘Chaos, opwinding en verbazing op een van Europa’s drukste luchthavens.’ De Franse Le Monde: ‘Schiphol was in feite niet in staat de voorspelbare toevloed van passagiers op te vangen.’ De site van de Duitse ARD-journaal Tagesschau: ‘De luchthaven Schiphol is zo druk dat passagiers soms tot op straat in de rij staan.’ De Franse Midi Libre: ‘Ruzies, enorme rijen, geannuleerde vluchten: Schiphol ontaardt in chaos.’

Maar wie de moeite neemt om dieper in de buitenlandse pers te graven, beseft dat het Schiphol-virus op het punt staat op andere vliegvelden over te slaan. Op de site van nieuwszender BFM-TV lees ik: ‘Amsterdam is slechts één voorbeeld’ want de Europese tak van de Airports Council International heeft toegegeven dat er ‘aanzienlijke beperkingen’ zijn die leiden tot congestie op luchthavens in heel Europa.

Overal is er een gebrek aan personeel en zullen vluchten worden geannuleerd. Frankfurt probeert 1000 personeelsleden te werven, Parijs heeft ‘enorme aanwervingsproblemen’ en moet 4000 arbeidsplaatsen vullen. En wat te denken van de VS waar ‘een enorm tekort is aan piloten, waardoor veel maatschappijen gedwongen zijn deze zomer vluchten te schrappen’? Zie dan de zonnige kant van het leven: Nederland is met Schiphol een soort klokkenluider, een voorloper zoals vaker met maatschappelijke trends. De vakantierage gaat binnenkort de hele wereld overspoelen en verlammen.

