Zeven weken lang maken we een zomerkrant

Je zoekt die zinnen en stelt voor je zelf vast dat het niet hoeft als je de lezers van deze krant wilt vertellen dat vanaf maandag 9 juli het zomerschema van de krant in werking treedt. Zeven weken lang maken we een iets dunnere krant en brengen we zaterdags de tijdelijke vervanging van Letter&Geest en Tijd, Zomertijd. Dit magazine is één periode per jaar de fusie tussen de ontspanning van Tijd en het roggebrood van Letter&Geest.

Lees verder na de advertentie

Deze keer hebben de betrokken redacteuren gekozen voor een landenthema. De komende weken zal per aflevering op allerlei manieren een land aan bod komen, in essays, verhalen, boeken en bijvoorbeeld recepten. Aankomende zaterdag, 14 juli, is vanzelfsprekend Frankrijk aan de beurt, een van de populairste vakantielanden van Europa. Een land dat onder het presidentschap van Macron nieuw elan heeft gekregen.

Dit betekent ook dat deze rubriek zeven weken op vakantie gaat, evenals diverse vaste rubrieken en columnisten. Op pagina 2 treden later deze maand enkele weken lang vervangers aan als Ephimenco en Stevo Akkerman vakantie vieren. Dit geldt ook voor diverse andere columns. U merkt het vanzelf.

Vliegen wordt het nieuwe taboe, net als roken, melden diverse opiniemakers, onder wie de eerder genoemde Ephimenco

Aan het einde van de eerste helft van het jaar is het ook interessant te inventariseren waar u als lezer het meest op heeft gereageerd. Enkele jaren geleden schreef ik nog dat onze berichtgeving over Israël en Palestina steevast de meeste brieven opleverde. Dat is opmerkelijk genoeg sterk teruggelopen, ondanks de rellen op de grens met Gaza die verband hielden met het 70-jarig bestaan van de staat Israël en de opening van de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem. Daarbij vielen vele doden aan Palestijnse zijde.

De meeste brieven leveren nu het vliegen op. Vliegen wordt het nieuwe taboe, net als roken, melden diverse opiniemakers, onder wie de eerder genoemde Ephimenco. Lezers maken bezwaar tegen advertenties voor vliegvakanties, of tegen het vliegen in het algemeen. Dit heeft duidelijk ook te maken met de grote aandacht voor de groei van Schiphol en de plannen voor uitbreiding van vliegveld Lelystad. Iedereen snapt de spanning tussen de individuele vrijheid om te vliegen en de milieubelasting hiervan voor de luchtkwaliteit en woonomgeving, maar grote structurele oplossingen dienen zich nog niet aan.

Een goede tweede was het onderwerp dividendbelasting. Maar dat is afgezien van de beslissing van de nieuwe coalitie om bedrijven vrij te stellen van dividendbelasting, ook een beetje onze eigen schuld. We hebben diverse verhalen geschreven over hoe Shell en de belastingdienst afspraken maakten over dividendvrijstelling en dat kon oplopen tot in de miljarden. En uiteraard leverden ook onze verhalen die we schreven in het kader van 'De Staat van de Boer' een flinke stapel brieven op en opinie-artikelen.

Vele lezers doen het al, maar wie het nog niet weet, u kunt de krant tijdens uw vakantie gewoon blijven lezen, online of via de tablet. Wel zo makkelijk. Eind augustus keert deze rubriek weer terug. Ik wens u een prettige vakantie toe.

Cees van der Laan schrijft wekelijks over de discussies op de redactie en de keuzes van de krant. Alle brieven van de hoofdredactie vindt u hier.