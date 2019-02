Zet Defensie in tegen de grootste dreiging: klimaatverandering

Toenmalig commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp noemde in 2016 klimaatverandering de grootste bedreiging van onze tijd. Klimaatverandering leidt tot stormen, overstromingen en extreme watertekorten, waardoor gewapende conflicten, migratiestromen en extremisme ontstaan. Ook de rechterlijke macht luidde onlangs, in de Urgenda-zaken, de alarmbel met betrekking tot klimaatverandering. Volgens het gerechtshof moet worden gesproken van een reële dreiging van gevaarlijke klimaatverandering, waardoor ernstig risico’s ontstaan.

In de onlangs gepresenteerde toekomstvisie van Defensie zijn vijf investeringsprioriteiten voor de krijgsmacht bepaald. Vier daarvan betreffen conventioneel wapentuig als tanks en houwitsers. De vijfde investeringsprioriteit is het cyberdomein. Volgens de Grondwet is de krijgsmacht er ten behoeve van de verdediging en ter bescherming van onze belangen, alsmede ter bevordering van de internationale rechtsorde.

Poedel Ondanks de bedreiging door klimaatverandering en ondanks dat die leidt tot zeer ernstige verstoring van de internationale rechtsorde, zijn vier van de vijf investeringsprioriteiten nog steeds gericht op ‘de oorlog van gisteren’. Ter onderbouwing van het investeren in conventionele slagkracht wordt vaak op de Russische dreiging gewezen. Dat Rusland zich in het communicatie- en informatiedomein heimelijk, assertief en dreigend gedraagt, lijkt me aannemelijk. De dreiging van een conventionele oorlog met Rusland is echter te verwaarlozen. Poetin zou wel gek zijn om het aan de stok te krijgen met de Navo, want dan tekent hij zijn eigen doodvonnis. Naar analogie met het dierenrijk is het budget van de Amerikaanse krijgsmacht te vergelijken met een leeuw, dat van Rusland met een grote poedel. Als de leeuw tegen de poedel zegt dat hij met zijn poten van de eekhoorn en de muis moet afblijven, laat het zich raden dat de poedel blijft zitten. Dat Navo-landen als Nederland en Polen of de Baltische staten zich moeten voorbereiden op een oorlog met Rusland, is dan ook niet meer dan een frame om investeringen te promoten waar vooral aandeelhouders van de wapenindustrie bij zijn gebaat.