Zet de leaserijder in een schone auto

Een grote verrassing is het niet. Op 1 januari van dit jaar zijn de gunstige bijtellingstarieven voor hybride leaseauto’s vervallen. Toen het kabinet voor de hybride wagens aankondigde te stoppen met dit soort subsidiëring via de Belastingdienst, voorspelde de automobielsector direct al dat het aantal schone rijders dramatisch zou afnemen­­.

Veel van de gebruikers van schone hybrides bleken trouwens in de praktijk eerder begaan met hun portemonnee dan met het klimaat

Veel van de gebruikers van schone hybrides bleken trouwens in de praktijk eerder begaan met hun portemonnee dan met het klimaat. Want zij stonden met hun groene auto wel erg vaak bij te tanken bij de benzinepomp, vanwege het ongemak van puur elektrisch rijden met een geringe actieradius. De milieuwinst van de gunstige belastingmaatregel voor ‘schone’ leaserijders was volgens het kabinet al met al te gering.

Wat moet er nu gebeuren om het enorme Nederlandse wagenpark aan leaseauto’s weer binnen afzienbare tijd schoner te maken? Moet de overheid weer teruggrijpen naar een belastingmaatregel om de leaserijder tot groener gedrag te verlokken en zo de CO2-uitstoot door zakenverkeer te verminderen?

Nu moet de markt maar eens het voortouw nemen, de overheid heeft haar werk gedaan

Nee, zo’n hernieuwde fiscale stimulering is niet de aangewezen weg. Nu moet de markt maar eens het voortouw nemen. De overheid heeft haar werk gedaan, door de automobilist via subsidie kennis te laten maken met de schonere auto.

De grote leasemaatschappijen, die vorig jaar bijna 800.000 auto’s in beheer hadden, hebben een grote verantwoordelijkheid om bij te sturen naar groenere mobiliteit. Daarbij hebben ze wel de hulp nodig van hun klanten: de bedrijven die hun werknemers aan een auto helpen.

Als het Nederlandse bedrijfsleven serieus meent dat het wil meewerken aan een transitie naar een lagere CO2-uitstoot, dan zal het dat ook op dit terrein van de leasemarkt moeten waarmaken. Bedrijven kunnen hun werknemers ontmoedigen voor leaseauto’s te kiezen die op benzine of diesel rijden.

Juist de afgelopen dagen heeft een groep Nederlandse topondernemers vanaf een zeilschip bij Spitsbergen bekeken hoe het staat met het smeltende poolijs. Die hebben daar aan boord hopelijk goede ideeën opgedaan, ook over het wagenpark waar ze hun personeel in laten rijden.

