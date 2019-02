Zestienjarigen zijn wijs genoeg om te stemmen

Het begint een vertrouwd beeld te worden. Duizenden scholieren die iedere donderdag de straten opgaan in Brussel, de officieuze hoofdstad van Europa en de stad waar ik werk en woon. Het voorbeeld van de Belgische jongeren heeft in diverse Europese steden navolging gekregen. In Nederland trokken vorige week duizenden scholieren naar het Haagse Malieveld.

Tegenover het genoemde grote belang van de jongeren, staat immers dat zij de minste macht hebben in ons politieke bestel. Domweg door leeftijd.

De scholieren staken of spijbelen, omdat ze willen dat er vaart gemaakt wordt met de aanpak van klimaatverandering. Het is immers hun generatie die deze aarde gaat erven van mensen zoals ik. Het zijn de jongeren van vandaag die de gevolgen gaan dragen van wat de volwassen van vandaag besluiten. Hun belang is misschien wel het grootst van iedereen die momenteel een belang onder woorden kan brengen.

Dat doen ze. Niet zelden eloquent en niet zelden uitdagend; op een manier die menig serieuze volwassene tegen de haren instrijkt. Het is mooi, grappig en bovenal hoopgevend om te zien. Wat we in Brussel en Den Haag gezien hebben, was allesbehalve doelloos kabaal maken. Het was een indrukwekkende exercitie in maatschappelijke betrokkenheid. Niet alleen vanwege de grote aantallen scholieren die op de been waren. Ook, omdat we getuige zijn van een jonge generatie die, onafhankelijk van politieke partijen of andere bestaande structuren, kan organiseren en leiders kan aanwijzen om een boodschap te formuleren. Een boodschap die op een fundamenteel niveau sociaal is, het tegenovergestelde van egoïstisch. Ze willen goed doen voor elkaar, hun eventuele kinderen en de rest van de wereld. Alles overziend moeten we concluderen: The kids are alright.

Minste macht Boven alles is het meer dan geruststellend om te zien dat zo’n grote groep jongeren blijkbaar weet welke paden te bewandelen in het publieke domein, wanneer het pad van de reguliere politieke vertegenwoordiging in onze democratie is afgesneden. Ze togen niet voor niets naar het Malieveld. Tegenover het genoemde grote belang van de jongeren, staat immers dat zij de minste macht hebben in ons politieke bestel. Domweg door leeftijd. Een groot deel van hen heeft nog geen stemrecht en als ze het al hebben, dan worden ze overstemd door een vergrijzend electoraat.

Pensioen Door babyboomers die zich drukker maken om hun pensioen dan om het klimaat. Vijftigplussers die hebben kunnen profiteren van olie- en gasbaten, terwijl voor de generaties na hen de koek net iets minder groot is. Jongeren in het Verenigd Koninkrijk trekken zich de haren uit het hoofd dat door brexit hun wereld straks kleiner wordt in plaats van groter. Zelfs na een in alle opzichten succesvolle demonstratie laat de oude garde zich gelden. We hebben allemaal de cynische pogingen gezien om de motieven van de jongeren in twijfel te trekken. Ze mochten opeens geen hamburgertje meer eten of een snippertje papier achterlaten in het gras. Er zijn duizenden scholieren nodig om evenveel aandacht te krijgen als een paar honderd Nederlandse gele hesjes. Hoe scherp wil je het verschil in macht en invloed hebben? We kunnen eindeloos speculeren over de precieze wensen van de demonstrerende scholieren, maar dat het een uiting is van onmacht staat als een paal boven water. De Nederlandse politiek, de Europese politiek, ze missen de stem van de jongeren. Hoe langer dit voortduurt, hoe kleiner het vertrouwen van komende generaties dat de politiek er voor hen is. Het is daarom de hoogste tijd om de stemgerechtigde leeftijd omlaag te brengen. Naar 16 jaar, om de balans en het vertrouwen van de jongeren in de politiek herstellen. Ik vertrouw het hun toe. Laat Nederland, als beste kindje van de klas, het goede voorbeeld geven!

