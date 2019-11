Zeshonderd longenkillers

In april dit jaar riep ik, heel ondeugend, omwoners van de geplande biomassacentrale in Diemen op om tegen dit gedrocht massaal te gaan protesteren. De centrale die de inhoud van 25 vrachtauto's vol houten snippers dagelijks moet gaan verbranden, zal een verstikkende bron van fijnstof worden. Jaarlijks zal een hoeveelheid hout worden verbrand die gelijk staat aan 18.000 voetbalvelden. Ik baseerde me toen op onderzoeken van wetenschappers en gezondheidsorganisaties die het verbranden van hout een 'grotere klimaatkiller dan steenkool' noemden. Eergisteren kwam het adviesbureau DNV GL met de uitkomst van zijn eigen onderzoek: biomassacentrales stoten meer stikstof, fijnstof en koolstof uit dan een kolencentrale.

Had ik maar jaren geleden al een eigen wetenschappelijke commissie samengesteld om de duurzaamheid van hout als energiebron te onderzoeken! Aan mijn commissie, bestaande uit een tiental kinderen met een gemiddelde leeftijd van 8 jaar, had ik de volgende vragen gesteld: hoeveel jaren denkt u dat een boom nodig heeft om tot brandbaar hout voor een biomassacentrale te dienen? En hoeveel minuten zijn er nodig om diezelfde boom in as te veranderen in een biomassacentrale? Vindt u dit een duurzame oplossing? En wat doen in 2050 onze 9 miljard energievretende aardbewoners als de laatste boom is gekapt? Bonusvraag: ooit van Haïti gehoord, vroeger bosrijke 'parel der Antillen' maar na 80 procent boomkap een van de armste landen ter wereld? Onderzoek dit allemaal! Met de uitkomst van mijn commissie onder de arm met als titel in vette letters 'NIET DOEN!' was ik fluitend naar het torentje gelopen.

Papierendoeleinden

Helaas heeft Nederland een regering van klimaatdrammers en CO2-fetisjisten die handelen het liefst zonder na te denken, en sneller dan hun schaduw op ecosystemen en biodiversiteit uit de heup schieten. Bestuurders die biomassacentrales als het groene hart van hun wankelende klimaatakkoord beschouwen en meer dan 600 van die longenkillers in Nederland willen neerzetten. Een regering die zich blindstaart op papierendoeleinden die per se in een moordend tempo gehaald moet worden terwijl dit feitelijk onmogelijk is. We hebben het over politici die zich door de filippica's van een depressief en bang kind van zestien uit het (nog) bosrijke Zweden laten opzwepen.

Dan, bij gebrek aan mogelijkheden om een zeiltocht naar de VN te arrangeren, zal ik binnenkort als alternatief op het dak van mijn huis gaan zitten op zoek naar de juiste hoek. Dan, met een onvriendelijk gezicht vol grimassen en beide handen naast mijn mondhoeken opgesteld, zal ik richting Den Haag loeihard schreeuwen: Hoe durft u onze longen met fijnstof vol te pompen? Ons het gas te ontnemen? Het bouwen van huizen stil te leggen? Hoe durft u ons in auto's te dwingen die, dankzij stroom in biomassacentrales opgewekt, op verbrande populieren en wilgen zullen rijden? Hoe durft u een klimaatakkoord door Jantjes van Leiden te laten opstellen? Ja, yes, how dare you?

