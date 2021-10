Zelfs Joe Biden is de filibuster zat, nu Joe Manchin nog

Tenminste één vaste lezer van deze rubriek kan het woord niet meer horen. Maar deze stukken gaan niet over wat je geliefde graag wil lezen, of jijzelf. Het nieuws bepaalt het onderwerp. En het nieuws vraagt vandaag toch echt weer eens om een artikel over de filibuster. Want die traditionele regel in de Senaat, die momenteel zoveel plannen van Joe Biden tegenhoudt, heeft een belangrijke voorvechter verloren: Joe Biden.

De filibuster is de regel die zegt dat je in de Senaat 60 stemmen nodig hebt, een ruime meerderheid dus van de 100 die er zijn, om een debat zelfs maar te beginnen, en om het af te sluiten zodat er gestemd kan worden.

Stemmen gebeurt in de Senaat gewoon bij meerderheid. Maar dat baat een partij met een flinterdunne meerderheid niet, als de oppositie het debat zelf blokkeert door de filibuster in te zetten.

Het gebruik van de filibuster is de afgelopen jaren sterk gestegen. Was het tot 2000 een paardenmiddel, daarna werd het een van de belangrijkste gereedschappen voor de politieke oppositie tegen de president, als die oppositie in de Senaat in de minderheid was. De Democraten filibusterden onder George W. Bush, de Republikeinen onder Barack Obama, de Democraten onder Donald Trump, en nu de Republikeinen onder Biden.

Een van de redenen voor die stijging is dat het zo gemakkelijk is geworden. Het is sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw alleen nog maar een kwestie van een telefoontje of een briefje van de fractieleider van de minderheidspartij aan die van de meerderheidspartij.

De tijd is dus allang voorbij dat ‘filibusteren’ betekende dat leden van de oppositie eindeloos aan het woord moest blijven om een stemming te voorkomen. Die ‘pratende filibuster’ kreeg een vaste plaats in de Amerikaanse cultuur door de rol die hij speelt in de film ‘Mr. Smith goes to Washington’. Maar het beeld uit die film klopt dus allang niet meer.

Wat ook niet meer klopt, is dat de filibuster een manier is om af te dwingen dat wetten door beide partijen worden gesteund. En dat het dus een wijze is om in een tweepartijenstelsel de minderheidspartij nog een beetje invloed te geven. Dat is lang het argument geweest van senatoren van beide partijen om het gebruik te handhaven, zelfs als hun eigen partij in de Senaat in meerderheid was, en er dus alleen maar last van had.

Senaat als een politiek moeras

Maar de tijd is voorbij dat regelmatig over partijgrenzen heen een coalitie werd gesmeed die een wet steunde met 60 stemmen of meer. Iedereen houdt zich tegenwoordig aan de partijlijn. Zolang de filibuster-regel niet wordt opgedoekt of flink verzwakt, lijkt de Senaat gedoemd te zijn te fungeren als een politiek moeras, waar geen enkel plan, van welke partij of president ook, nog doorheen komt.

Dat gaan inmiddels de laatste verdedigers van de filibuster beseffen. Angus King bijvoorbeeld, een gerespecteerde senator uit Maine, die formeel partijloos is, maar in de praktijk meedoet met de Democraten. King vindt, zo zei hij donderdag op tv-zender MSNBC, dat de filibuster, die een minderheid zoveel macht geeft, niet moet gelden voor wetten die regelen hoe de democratie in de VS werkt. Hij is boos en ongerust dat de Republikeinen de regel hebben gebruikt om de Voor het volk-wet te blokkeren, waarin de Democraten allerlei normen vastlegden waaraan landelijke verkiezingen moeten voldoen. De Republikeinen blokkeerden die wet uit welbegrepen eigenbelang. De Democraten willen daarmee namelijk onder andere een aantal wetten neutraliseren die zijn aangenomen in door Republikeinen geregeerde staten, en die het bepaalde bevolkingsgroepen moeilijker zullen maken te gaan stemmen. Die groepen, minderheden, en arme mensen, stemmen vaker Democratisch.

En sinds donderdagavond is ook president Joe Biden om. Hij is geen senator, maar is dat tientallen jaren wel geweest. Hij voerde campagne als iemand die de polarisatie zou verminderen en gewoon zaken zou gaan doen met de Republikeinen. Dus wilde hij tot nu toe niet zijn gezag inzetten tegen de filibuster.

Maar in een programma op nieuwszender CNN donderdagavond, waar gewone mensen hem vragen mochten stellen, ging Biden door de bocht. Als het gaat om wetten die de democratie zelf betreffen, moet de filibuster van hem wijken. “En voor sommige andere dingen ook.”

Eenheid is er nog niet

Daarmee is het lot van de regel nog niet bezegeld. Om hem af te schaffen, zijn wonderlijk genoeg weer geen 60 stemmen nodig, een gewone meerderheid is genoeg. En die kunnen de Democraten bij elkaar krijgen als ze één lijn trekken met hun 50 stemmen, en dan vice-president Kamala Harris, officieel de voorzitter van de Senaat, een doorslaggevende stem laten uitbrengen. Maar die eenheid is er nog niet.

Senator Joe Manchin bijvoorbeeld uit West-Virginia, een van de meest rechtse Democraten, vertegenwoordiger van een staat waar Donald Trump met 39 procent verschil won van Joe Biden, wil er tot nu toe niets van weten.

Maar juist Manchin werd afgelopen week een belangrijk argument uit handen geslagen. De Republikeinen filibusterden opnieuw een wet over verkiezingsprocedures. Niet de Voor het volk-wet, maar een wet die door Joe Manchin zelf was opgesteld als alternatief, in de verwachting dat die wel de steun van minstens tien Republikeinen zou krijgen. Maar ondanks overleg met allerlei collega’s van die partij, en het opnemen in de wet van Republikeinse stokpaardjes, zoals een identificatieplicht voor kiezers, stemden alle Republikeinen tegen het openen van een debat erover. Volgens fractieleider Mitch McConnell ‘is de kern van de wet nog even rot’, en is hij een voorbeeld van de ‘radicale agenda’ van de Democraten, vol met ‘vreselijk slechte ideeën’.

Alle ogen zijn nu op Manchin gericht, en op zijn collega Kyrsten Sinema, een andere Democratische senator uit Arizona, een relatief conservatieve staat. Zullen ze hun trouw aan de filibuster afzweren? Of op zijn minst toestaan dat dit wapen van de oppositie aanmerkelijk wordt verzwakt?

Zo ja, dan is een precedent geschapen dat verdere hervorming mogelijk maakt. Het kan andere verkiezingsbeloften van Biden en de Democraten, zoals hervorming van de politie, een stuk dichterbij brengen. Maar het brengt ook een periode van machteloosheid voor de Democraten nader: als ze volgend jaar november de meerderheid in de Senaat kwijtraken, zullen ze de krachtige filibuster van nu enorm missen.

Dat is de keus waar de Amerikaanse politiek voor staat: handhaven van een regel die maakt dat grote problemen helemaal niet worden aangepakt, of schrappen van die regel, en aanvaarden dat in een tweepartijenstelsel de aanpak van die problemen elke paar jaar een andere kant op zwalkt.

Het is geen aantrekkelijke keus. Maar met het eerste alternatief is inmiddels zo’n twintig jaar ervaring opgedaan. En het resultaat is niet om over naar huis te schrijven.

Bas den Hond is correspondent in de VS. Hij schrijft wekelijks een column.