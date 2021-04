Zelfs George Bush wil nu meer migranten toelaten dan Joe Biden

De verkiezingen zijn allang voorbij en toch zie ik hier overal politieke slogans. Ik ben weer even terug in de Verenigde Staten, waar de onderlinge meningsverschillen tot uiting komen in ‘yard signs’. In de buitenwijken van Holland, Michigan, gaan de vele Trump-vlaggen en -borden, soms vergezeld van de leus ‘Jezus is Heer’. In de binnenstad zie je meer ‘Black Lives Matter’-borden, ook aan de muur van de protestantse kerk van mijn ouders. Op een bord van de Christian Reformed Church, in meerdere tuinen te zien, staat ‘immigranten zijn geen last maar een zegen’.

Deze laatste leus past goed in Holland. De stad is door migratie van zowel de Hollanders in de ­negentiende eeuw als de Latijns-Amerikanen in de twintigste eeuw heel welvarend geworden. Hoewel het bord in de tuin staat van een behoudende kerk, betekent het niet dat rechts Amerika deze boodschap heeft omarmd. Dit is eigenlijk een leus die je zou verwachten van Joe Biden en de Democraten. Maar juist deze president schrikt daar nu van terug, terwijl de Republikeinse oud-president George W. Bush pleit voor verruiming van het quotum.

Liever niet de president van open grenzen

De druk op de grens in het zuiden van de VS dreigt de achilleshiel te worden van Biden en het is duidelijk dat hij er geen zin in heeft om gezien te worden als de man van de open grenzen. De Amerikaanse autoriteiten verwachten dat zo’n twee miljoen mensen dit jaar de oversteek zullen wagen naar Amerika, veel meer dan vorig jaar.

Die stijging ligt niet alleen aan het (vermeende) gastvrijere beleid van Biden als opvolger van Trump, maar ook aan de reisbeperkingen door corona in 2020. Daardoor is nu een stuwmeer van migranten ontstaan. Bovendien hebben twee orkanen Centraal-Amerika verwoest, waardoor veel mensen alles zijn verloren in Guatemala en Honduras. Daarnaast zijn dit zeer gewelddadige landen, waar bendes en uitbuiting het leven vaak onmogelijk maken.

19.000 kinderen bij de grens

Deze migranten weten hoe zij de meeste kans maken op toegang. Als kinderen zonder volwassenen in de VS aankomen, kunnen ze niet zomaar worden teruggestuurd. De Amerikaanse overheid moet hen onder fatsoenlijke condities ontvangen en op zoek gaan naar sponsoren die hen willen opvangen. De overgrote meerderheid blijft dan uiteindelijk in de VS. Vorige maand meldden zich 19.000 van deze kinderen bij de grens met Mexico – veel meer dan voorheen. De overheid heeft de faciliteiten niet om hen humaan te herbergen en de vrees is gerechtvaardigd dat er alleen maar meer komen.

Maar ook de aanvragen van volwassenen nemen toe. De regering-Biden heeft het weer mogelijk gemaakt om asiel aan te vragen binnen de VS of bij een Amerikaans consulaat. In de praktijk betekent dit dat asielzoekers zich vrij mogen bewegen in de samenleving totdat hun zaak wordt behandeld. Na vijf maanden mogen ze ook een werkvergunning aanvragen, terwijl de eerste hoorzitting met een asielrechter vaak jaren op zich laat wachten.

Even laag als het quotum van Trump

Republikeinen spreken van een grens die niet meer beheersbaar is en Biden zelf noemde vorige week de situatie aan de zuidgrens een ‘crisis’, hoewel zijn regering dat woord steevast had vermeden. Dit zal de reden zijn dat Biden besloot om het quotum voor vluchtelingen te beperken tot een schamele 15.000 per jaar – even laag als het aantal van de regering Trump – terwijl hij ooit had beloofd dat het quotum in 2021 omhoog zou gaan naar 60.000 en het jaar daarop naar 120.000.

Inmiddels dwongen boze Democraten Biden op zijn schreden terug te keren; hij beloofde deze week dat het quotum veel hoger zal worden dan 15.000. George W. Bush deed ook een duit in het zakje. Hij merkte onlangs op in de Washington Post dat de angst regeert. Hij meent dat gezamenlijke actie nodig is om meer asielrechters aan te stellen en een ­royaler quotum in te voeren.

We moeten immigranten “geleidelijk uit de schaduwen halen door een proces waarin een verblijfsvergunning en de nationaliteit verdiend kunnen worden middels verplichtingen op het gebied van werk en publieke diensten en bewijs van de beheersing van de Engelse taal”, aldus Bush. Omdat immigranten vooral een zegen en geen last zijn.