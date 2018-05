Zeldzaam in Mexico-Stad, het getjilp van vogels en geritsel van bladeren

Ook stilte is een luxe in Mexico-Stad. De dichtgeslibte boulevards en ringwegen zijn de hele dag gevuld met het woeste gegrom van honderdduizenden auto's, bussen en vrachtwagens. In het oude centrum baan je je een weg door schreeuwende marktkooplui, langs de luidsprekers die vanuit winkels muziek keihard de straten injagen.

Café's en restaurants zijn altijd genoeg gevuld om lawaaierig te zijn. Natuurlijk zijn er ook rustige straten of terrassen waar het geen permanente kakofonie is, maar een plekje vinden waar je écht alleen maar vogeltjes en het geruis van bladeren hoort, lijkt bijna onmogelijk.

Líjkt, want het kan wel degelijk. Neem het Plaza de los Arcángeles, een pleintje in de sprookjesachtige koloniale wijk San Ángel. Ik ontdekte het plekje een paar jaar geleden bij toeval op een zaterdag, toen ik de kunstmarkt op het nabije Plaza San Jacinto bezocht. Een beetje uitgekeken op de markt zag ik een klein straatje langs hoge muren.

Ik volgde het nieuwsgierig, en na pakweg honderd meter bevond ik me ineens in een bijna doodse stilte. Het Plaza de los Arcángeles is meer dan driehonderd jaar oud, en bestaat uit enkele sculpturen en stukjes grond met hoge planten, omringd door eeuwenoude haciendas met muren van een meter of tien hoog, bedekt met paarse bloesem. Slechts een paar honderd meter verderop raast het verkeer over de Avenida Revolución, maar de hoge muren beschermen het pleintje tegen alle herrie.

Stilte

Iets bekender dan het kleine Plaza de los Arcángeles is Viveros, een enorme botanische tuin in het al even schilderachtige, zuidelijke stadsdeel Coyoacán. Hier geen grote muren, maar naarmate je meer richting het middelste pleintje van Viveros loopt, wordt de herrie van het verkeer een steeds zachter geruis, tot er helemaal niets anders meer te horen is dan vogels en de voetstappen van de hardlopers die er graag aan hun conditie werken.

Stilte is zó zeldzaam in Mexico-Stad, dat het betreden van zulke oases een bijna onnatuurlijke ervaring is. Het is alsof de stad je waarschuwt dat je eigenlijk niet hier hoort te zijn, alsof je stiekem een heiligdom betreedt waar je geen toegang toe zou mogen hebben.

Na gewenning volgt verslaving. Ik ga af en toe naar het Plaza de los Arcángeles om te lezen, en zelfs als ik na een uur of twee al lang en breed op mijn boek uitgekeken ben, kost het opstaan en weglopen me bijna net zo veel moeite als het uit mijn door katten bedekte bed rollen op een late zaterdagochtend.

Ik neem die vreemde gewaarwording met me mee als ik Nederland bezoek. Hoewel familie en vrienden daar weleens klagen over geluidsoverlast in hun woonplaatsen, kost het me al jaren enkele dagen om te wennen aan het gebrek aan geluid als ik het ouderlijk huis in Dordrecht bezoek.

Zo is ook terugkeren in Mexico-Stad, in de constante herrie die je in golven tegemoet komt als je alleen al de luchthaven uitloopt, een vreemde ervaring geworden. Vroeger zou ik er gek van zijn geworden, nu voelt het als opgelucht thuiskomen.

Jan-Albert Hootsen schrijft regelmatig over zijn woon- en werkplaats Mexico. Lees hier meer artikelen.