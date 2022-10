‘Zeg maar Piet’, zei minister Adema tegen de boeren. Het past in onze democratie op drift

Een halve eeuw geleden schafte premier Biesheuvel de aanspreektitel ‘Excellentie’ voor ministers af. Deze week stelde de nieuwe minister van landbouw, Piet Adema, zich aan een groep boeren voor met het verzoek hem bij de voornaam aan te spreken: ‘Zeg maar Piet’.

Het besluit van Biesheuvel paste in de tijdgeest van de jaren zeventig, die vroeg om democratisering. Zijn opvolger Den Uyl ging nog een stapje verder. Hij presenteerde in 1973 zijn ministersploeg als ‘een kabinet van gewone mensen voor gewone mensen’. Het leek de echo van de legendarische Gettysburg-speech van Abraham Lincoln, waarin deze sprak over de Amerikaanse staatsvorm als ‘een regering van het volk, door het volk, voor het volk’.

Het verzoek van minister Adema hem amicaal aan te spreken, kon je zien als een eerste poging de kloof tussen ‘Den Haag’ en boeren te dichten. Zonder twijfel goed bedoeld, maar het politieke handelen van Adema zal straks worden beoordeeld op zijn beleidsdaden, niet op zijn goede wil. Een van de boeren herstelde de kritische afstand enigszins door Adema aan te spreken met ‘meneer Piet’.

Onze staatsvorm is geen makkelijke

In onze democratie is het momenteel tobben met de grenzen tussen gezag en vrijheid en tussen de onderscheiden rollen in het bestel. Onze staatsvorm is dan ook geen gemakkelijke. Hoewel ministers en burgers beide zijn onderworpen aan het recht, kun je het onderscheid in rollen niet even wegpoetsen, zoals Adema deed. Dat schept verwarring en verlegenheid.

Vanuit het democratisch ideaal was het afschaffen van opgeblazen aanspreektitels natuurlijk mooi. De liberaal Thorbecke, de vader van ons parlementaire stelsel, begon daar al mee in 1848, toen hij de titel ‘Edelmogende heren’ voor Kamerleden opdoekte. Het maakte in zijn ogen een eind aan de ‘winderige pronk’ van sommige parlementsleden en bracht het bestuur dichter bij de burgers. Mooi dus deze buiging naar het ideaal van volksmacht, maar het verhoogde tegelijk de moeilijkheidsgraad.

De historicus Huizinga onderkende dit probleem van de democratie al in 1943, toen hij schreef dat de term ‘eigenlijk nooit een gelukkige vondst is geweest’. Een staatsvorm die alleen al in de naam de onvervulbaarheid van het ideaal van volksheerschappij meedraagt, kon alleen maar frustraties en misverstanden oproepen. Dat blijkt in onze dagen misschien wel meer dan ooit.

De plaats van het gezag is fluïde geworden

De emancipatie van bevolkingsgroepen, die ons politieke landschap in de vorige eeuw schiep, is voltooid met de erkenning van hun rechtmatige plaats onder de zon. Nu is de roep om erkenning meer individueel en vanuit kleine groepen gedreven, terug te zien in de fragmentatie van het eens stabiele driestromenland. Met die individualisering is ook de plaats van het gezag fluïde geworden.

De Amerikaanse politieke denker Fukuyama wees in zijn boek Identiteit uit 2018 op de problemen die ontstaan als ‘een stabiele, gedeelde morele horizon verdwijnt en wordt vervangen door een kakofonie van rivaliserende waardesystemen’. Meer dan een mondvol, maar het komt erop neer dat iedereen zelf wel bepaalt waar de grenzen tussen gezag en vrijheid liggen.

De meeste mensen worden helemaal niet vrolijk van deze nieuwe keuzevrijheid, schreef Fukuyama. En dat niet alleen. Het effect kon wel eens averechts zijn, in die zin dat vanuit de morele verwarring de roep om een ‘sterke man’ ontstaat die duidelijkheid schept. Je ziet deze akelige paradox in onze dagen vorm krijgen in de verabsolutering van vrijheidsrechten en provocaties van het gezag, niet alleen op straat, ook in het parlement.

Het bepalen van de grenzen is eigen zaak

Er loopt een en dezelfde lijn tussen brandend asbest op de snelweg, een verwarde man met een fakkel bij het huis van een minister en bedreigende taal in het parlement. Het bepalen van de grenzen is eigen zaak, voor boze boeren, wappies of boze kerkgangers in de Biblebelt. Met het wegvallen van de zuilen is ook het gezag op het middenniveau, waarop de volkspartijen nog konden steunen, verdwenen. De sociale conflicten zijn naar de straat verschoven: Franse toestanden, die we hier in de polder van overleg en redelijkheid niet gewend zijn.

Daarom is het begrijpelijk dat Adema in het conflict met de boeren zoekt naar common ground. Op zich getuigt het al van burgermoed dat hij deze klus op zich heeft opgenomen. Petje af voor Piet, ook letterlijk, nu hij figuurlijk de ministersteek draagt en daarmee het gezag van de staat. Hij is ook de enige niet die in de veranderende verhoudingen naar een positie zoekt.

Het herwinnen van gezag speelt ook in het debat over het parlementair woordgebruik en in de rolverdeling tussen politiek en bureaucratie. De toeslagenaffaire liet zien dat de politieke hand niet wist wat de ambtelijke hand deed. In de kwestie-Arib lijken de rollen juist zo vermengd dat het presidium van de Kamer de weg is kwijtgeraakt.