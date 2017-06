Ze wilde ademen in haar huis

Vanuit deze flat en zonder connecties was fotograaf Khadija Saye, een jonge vrouw van Gambiaanse komaf, bezig een grote naam te worden in de kunstwereld. Ze was pas 24 en had met haar talent studiebeurzen gekregen. Toch bleef het sappelen. Saye kwam uit een gemarginaliseerd milieu en deed naast haar studie verzorgend werk.

Galeriehouder Andrew Nairne van Kettle’s Yard, verbonden aan de machtige Cambridge Universiteit, wilde met haar afspreken in haar studio. Die had ze niet. Ze werkte vanuit die flat op de twintigste verdieping, die ze deelde met haar moeder.

Een hele reis

Dat stond echter op het punt te veranderen. Saye’s jongste werk over migratie, een serie zwart-witte zelfportretten op tinplaat waarop ze Gambiaanse rituelen uitvoert, werd geselecteerd voor de Biënnale in Venetië. Een documentaire over haar was in de maak. Haar toekomst nam een wending. Tot 14 juni. Toen werd haar woning in de as gelegd. Saye, haar moeder en bijna tachtig anderen stierven.

Pijnlijk genoeg heet de serie die Saye’s carrière zou lanceren ‘Dwelling’, wat ‘onderkomen’ betekent. De ondertitel is nog beklemmender: ‘In deze ruimte ademen we.’ Toen ik een paar dagen geleden voor haar rokerige zelfportretten stond in Venetië, dacht ik aan hoe haar leven is beëindigd doordat haar adem juist werd afgesneden in haar eigen onderkomen. Gestikt. Terwijl ze alleen maar wilde ademen in haar huis.

Saye hangt in een bescheiden hoekje in het Palazzo Pisani S Marina. Zonder mededeling dat de kunstenaar pas is overleden. “Het is een hele reis geweest, mama. Maar ik ben een exposerend kunstenaar op de Biënnale in Venetië en de zegeningen zijn overvloedig!”, is het laatste bericht op Saye’s Facebookpagina.