Ze was ‘echt niet racistisch’, toch gebruikte ze tijdens een ruzie met een zwarte man zijn huidskleur tegen hem

Ik ben regelmatig de ik-ben-geen-racist-troefkaart voor mensen. Die vriendin, buurvrouw of collega die sommigen aanvoeren om aan te tonen dat ze niet racistisch kunnen zijn, want ze kunnen het zo goed vinden met iemand die Turks, moslim en nota bene gesluierd is. De uitzondering die niet alleen een soort regel bevestigt, maar vooral dat zij geen greintje racisme in zich meedragen.

Met mij zijn er heel veel anderen die als zo’n token fungeren voor mensen die zichzelf voorhouden dat het heus niet betekent dat ze racistische overtuigingen herbergen als ze hun tas steviger beethouden wanneer een Marokkaanse jongen achter hen loopt in de supermarkt.

Ze hebben immers altijd zulk goed contact met die lieve Turkse buren die altijd een bord vlees geven als ze barbecueën in de tuin en ze hebben altijd leuke gesprekken met die Surinaamse beveiliger op kantoor. Maar zij zijn geen lakmoesproef.

Ik zag afgelopen week een filmpje op social media van een Amerikaanse vrouw die in tranen haar excuses aanbood. Dit nadat er een ander filmpje viral was gegaan, waarin zij tegenover een zwarte man dreigde de politie te bellen over hem vanwege een ruzie. In het filmpje benadrukte ze dat ze tegenover de politie zou vermelden dat ze zich bedreigd voelde door een zwarte man en vervolgde: ‘...en je weet hoe dat voor jou kan aflopen.’

Ze zal op Obama gestemd hebben

Nu vertelde ze hoe ze echt, echt niet racistisch was. Dat ze niet zo was opgevoed door haar tolerante ouders. Dat ze zich juist altijd verzet had tegen racisme, dat ze Black Lives Matter altijd had gesteund. En dat zal ongetwijfeld allemaal waar zijn. Ze zal zich tijdens etentjes met vrienden altijd fel uitgesproken hebben tegen racisme en discriminatie. Ze zal op Obama gestemd hebben en het boek van Michelle Obama zal in haar kast staan.

En toch, toch gebruikte ze tijdens een ruzie met een zwarte man zijn huidskleur en het politiegeweld dat daarop kon volgen, tegen hem. Hij was niet een man met wie ze ruzie had, hij was vooral een zwarte man met wie ze ruzie had.

Mijn vader zei altijd: ‘Het is makkelijk om je heel gul te gedragen en je eten te delen als je geld hebt en alles je meezit. Wie ben je als je portemonnee bijna leeg is? Dat is wat telt.’

Nagefloten door een Marokkaan

Het is echt geen kunst om tolerant te zijn jegens iemand die vriendelijk en beleefd is en je niet met zijn gedrag voor het hoofd stoot. Het is makkelijk om van jezelf te zeggen dat je vrij bent van racisme, totdat je dochter door een Marokkaan wordt nagefloten, een Antilliaan in je huis heeft ingebroken, een Turk in je gezicht heeft ­geschreeuwd tijdens een ruzie bij de kassa of een zwarte man boos op je is geworden in een park.

Ben je dan nog steeds in staat om het te beschouwen als een incident en de persoon los te zien van de groep? Of borrelen er onverwachts allerlei diep­liggende ­racistische overtuigingen naarboven waarvan je dacht dat je ze eigenlijk niet had?