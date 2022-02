Ze voelen zich door Ernst Kuipers belazerd, bedonderd en verraden – en geef ze eens ongelijk

In mijn oor fluisterde gisteren een even sympathiek als denkbeeldig stel: Jan (55) met een vrij korte achternaam en zijn vrouw Miep (49). Ze vroegen me of ik hun verontwaardiging in een aantal zinnen kon vangen en in de krant weergeven. Ze vroegen me ook hun oproep tot opstand te ondersteunen. Dat laatste durfde ik als burgerlijk gehoorzamende columnist niet te doen.

Jan en Miep vertelden me dat ze begin vorig jaar hun dubbele vaccinprikken waren gaan halen. Als gezagsgetrouwe burgers met een onwankelbaar geloof in de overheid wilden ze bij de eerste Nederlanders zijn die gehoor aan de vaccinatieoproep van het kabinet gaven. Van complottheorieën en antivaxer-gedoe moesten ze niets hebben.

De booster zijn ze vervolgens niet gaan halen. Een kwestie van prikmoeheid, zuchtten ze. Ze waren toch al redelijk goed beschermd? Hoeveel van die boosters zouden er nog komen? Bovendien vernamen ze van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Europees Geneesmiddelenbureau (Ema) dat herhaaldelijk boosteren inderdaad tot prikmoeheid kon leiden eveneens tot ‘een overgestimuleerd immuunsysteem’.

“Maar nu wordt ie mooi!”, schreeuwde Jan in mijn trommelvliezen: vanaf morgen 4 februari is hun vaccinatiebewijs zonder booster van nul en generlei waarde. Ze kunnen bijna nergens meer terecht of moeten ze zich quasi dagelijks laten testen. “Omdat die prikken ouder dan 9 maanden zijn! Dus omdat we als eersten die De Jonge hebben gehoorzaamd, worden we nu zonder waarschuwing op stel en sprong bestraft!”, loeide Miep. In hetzelfde zinkende schip als Miep en Jan zijn er trouwens nog 540.000 mensen die vanaf morgen hun smartphone diep in hun zak kunnen steken.

Miep en Jan gingen dinsdag naar de Kamer om het coronadebat bij te wonen. Ze hoorden Pieter Omtzigt zeggen dat er geen sprake was van een noodsituatie, dat die 2 tot 4 duizend ic-bedden die door het RIVM waren voorspeld nu daadwerkelijk rond de tweehonderd liggen, dat met een half miljoen mensen die hun coronapas kwijtraken het kabinet ‘het draagvlak bij de bevolking in sneltreinvaart zelf aan het vernietigen is’.

Ze hoorden ook SP-Kamerlid Maarten Hijink tegen coronaminister Kuipers zeggen: “U gaat zeggen tegen mensen die zich keurig aan de regels hebben gehouden, die netjes hun vaccinaties hebben gehaald: u doet niet meer mee aan de samenleving.” Hijink memoreerde dat je met een basisvaccinatie van 2 prikken voor 93 procent beschermd bent tegen ic-opname. Ze hoorden met afgrijzen PVV-Kamerlid Agema een veertigtal plekken opnoemen waar die half miljoen gedupeerden (zonder pas en test) geweigerd zullen worden: van café tot rondvaartboten, van sportscholen tot kermissen, van muziekles tot braderieën.

Plots dacht ik dat mijn trommelvliezen gingen scheuren. Miep en Jan waren in mijn oren aan het brullen geslagen: “We zijn als nette burgers door Ernst Kuipers belazerd, bedonderd en verraden! Hij veranderde onaangekondigd de spelregels tijdens de wedstrijd! We zijn woedend!”

Ik zweeg, een beetje laf, maar kon die twee geen ongelijk geven.

