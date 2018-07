Zamalek, het duistere paradijs van Egypte

"Die paniek is er sinds de revolutie in 2011 en is nooit meer helemaal verdwenen", zegt hij. Mowafak is schrijver en laat zich inspireren door het welvarende Nijl-eiland Zamalek, in het midden van Cairo, waar hij opgroeide. In een reeks fictionele verhalen stelt hij zich voor dat rijke bewoners de zes bruggen naar de rest van Cairo sluiten en op hun eiland een republiek uitroepen.

Zo ver van de werkelijkheid ligt dat idee niet. Tijdens de revolutie kwamen miljoenen armere Egyptenaren naar het centrum van Cairo om te protesteren. Ze doken ook opeens in Zamalek op. Dat gebeurde niet eerder. Wie er geen huis kon betalen of er niet voor een rijke familie werkte, had niets op het eiland te zoeken.

Als iedereen zomaar het eiland op kan komen, zijn we niet meer veilig. Dan komen hier terroristen en vrou­wen­ver­krach­ters Bewoner Zamalek

"In heel Cairo beschermden mensen hun buurt, maar in Zamalek was het een extra bizarre gebeurtenis", vertelt Mowafak. Uit angst voor plunderingen zetten bewoners zelf controleposten bij iedere brug op. "Daar stonden, zonder grappen, mannen met hun golfclubs, juweliers met hun machinegeweren en zelfs een gast met zijn samurai-zwaard."

Op aanraden van kennissen in Cairo vond ik een appartement in Zamalek, toen ik in oktober als journalist naar Egypte verhuisde. "Geloof me: de herrie, drukte en luchtvervuiling in de rest van de stad gaan je tegenstaan", vertelde een collega mij. "Zamalek is een oase in het centrum van Cairo." Op veel manieren bleek dat inderdaad zo te zijn. De straten op het eiland worden niet als in de rest van de stad geblokkeerd door toeterende tuktuks en straatmarkten. En waar in de rest van de stad bijna geen bomen te bekennen zijn, groeien hier de meest bijzondere exemplaren.

Ook is het een van de weinige plekken in de Egyptische hoofdstad waar ik gerust met blote armen en benen de straat op kan gaan.

Duistere kant Toch leerde ik ook dat het paradijs een duistere kant heeft. Hier worden de ogen gemakkelijk gesloten voor de rest van Egypte. Vorig jaar kondigde het stadsbestuur een metrohalte in Zamalek aan. Bewoners reageerden geschokt en kwamen meteen in verzet. Ingenieurs en advocaten die op het eiland wonen, kwamen met documenten, waaruit zou blijken dat de grond op het eiland ongeschikt is. De echte reden vertelde een buurvrouw mij: "Als iedereen zomaar het eiland op kan komen, zijn we niet meer veilig. Dan komen hier terroristen en vrouwenverkrachters!" Hoe de bewoners zich ook proberen af te sluiten, in hun ruime woningen en grote auto's, Egypte bereikt het eiland altijd. Door de schoonmaaksters in Zamalek, die iedere ochtend een uur met de minibus onderweg zijn. Door de parkeerwachters en portiers, die in traditionele kleding de hele nacht samen om een vuurtje staan. Of door de man met het te grote overhemd, die ooit verslaafd was aan heroïne en die nu bloemen verkoopt op de hoofdweg in Zamalek. Verschillende correspondenten van Trouw vervangen deze zomer Rob Schouten en Wim Boevink. Lees al deze Zomercolumns in ons dossier.

