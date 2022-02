Zal het Westen zich net als in 1920 ontfermen over de Oekraïense burgers?

Amerikanen hebben al een keer met gevechtsvliegtuigen tegen de Russen gevochten in Oekraïne. Toen speelden ze een belangrijke rol in het terugdringen van de invasie uit het oosten.

Dat was in 1920, toen de Oekraïense stad Lviv nog in Polen lag en verdedigd moest worden tegen het oprukkende revolutionaire leger. In de nasleep van de Eerste Wereldoorlog schoten de Amerikaanse overheid en Amerikaanse vrijwilligers de Polen te hulp om de communisten buiten de deur te houden. Hun hulp werd met succes bekroond, en de Russen werden tot de volgende wereldoorlog op afstand gehouden.

Al is dit specifieke deel van de geschiedenis niet zo bekend, dat Amerika zich met militaire interventies keerde tegen de Russische revolutie is dat wel, deels omdat Vladimir Poetin anderen daar vaak aan herinnert. Amerikaanse troepen bevonden zich samen met geallieerde soldaten in het noorden en oosten van Rusland en poogden de Bolsjewieken omver te werpen. Maar de VS lieten zich niet alleen militair zien; in Rusland, Oekraïne en Polen werden miljoenen mensen van de hongerdood gered door de grootste humanitaire actie uit die tijd.

Dit doet bij mij de vraag rijzen: hoe zullen wij de bevolking van Oekraïne kunnen – en willen –helpen als de oorlog zich voortzet? Sancties en militaire steun zijn nodig, maar hoe helpen wij de burgers?

Groot rampgebied

Na de Eerste Wereldoorlog was Europa een groot rampgebied waarin grote delen van de bevolking beschikten over te weinig voedsel en kleding. Dat was al vroeg zichtbaar in België, dat hard getroffen werd door de oorlog. Na 1918 werd er vooral geleden in Oost-Europa, waar de oorlogshandelingen gewoon doorgingen omdat de grenzen tussen de staten nog werden bevochten en op meerdere plekken burgeroorlogen uitbraken. De wreedheden tussen de Turken en de Grieken is hiervan een goed voorbeeld. Maar nergens was het zo erg als in het voormalige Russische rijk waar ongeveer 10 miljoen mensen stierven, vooral burgers die omkwamen door de hongersnood, veroorzaakt door plunderingen door verschillende legers.

Leidende figuur in de Amerikaanse humanitaire acties was de ingenieur Herbert Hoover, de toekomstige president. In 1914 had hij onbezoldigd met hulp van giften een particuliere organisatie opgezet die uiteindelijk negen miljoen Belgische en Franse burgers in Duits bezet gebied per dag zou voeden. In 1921 zou hij vanuit zijn functie als minister van handel ook zoiets proberen in de nieuwe Sovjet-Unie, dit keer met hulp van de Amerikaanse overheid.

Het resultaat was een onwaarschijnlijk succes te midden van dood en verdriet. Hoover was fel anticommunistisch en Lenins regering vertrouwde geen enkele organisatie die niet geheel onder communistische controle stond. Toch werkten ze behoorlijk goed samen. Waarschijnlijk hoopte Hoover dat een goed gevoede bevolking het communistische juk eerder zou afwerpen en Lenin leek te begrijpen dat het aanvaarden van hulp broodnodig was om zijn bewind in stand te houden. Hoe dan ook, de schatting is dat 11 miljoen volwassenen en kinderen door de Amerikaanse interventie waren geholpen toen het programma in 1923 eindigde (Europeanen hielpen mee op kleinere schaal). En hoewel de meeste hulp werd gegeven in Rusland, waren de Amerikaanse hulpverleners ook actief in Oekraïne, dat net was veroverd door de Bolsjewieken.

De oprechtheid van Hoover

Uiteraard moeten we deze Amerikaanse interventie niet nobeler maken dan die was. Het beleid van Hoover was goed voor Amerikaanse boeren, die na jaren van overproductie door de oorlogsvoering hun graan anders niet kwijt konden. Het leidde ook niet tot warmere relaties tussen Washington en Moskou. Maar niemand twijfelt aan de oprechtheid van Hoover, en zijn inzet om mensen in grote nood te helpen sprak tot de publieke verbeelding. Hoover verklaarde: “Twintig miljoen mensen verhongeren. Wat hun politieke overtuiging ook is, ze moeten gevoed worden.”

De vraag is of we dat nog steeds denken en voelen. Buiten Europa lijken Amerikanen en het Westen burgers wel te laten verhongeren op basis van hun politiek, zoals nu gebeurt in Afghanistan. En dichter bij huis, in Oekraïne, nemen de ontheemde vluchtelingen en grote ontberingen onder de bevolking toe. Hoe zullen Amerika en Europa daarmee omgaan? Zijn we aan Herbert Hoover gewaagd?