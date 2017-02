Zal Amerika me wel binnenlaten?

Het is de naderende confrontatie met de Amerikaanse douane die me – enkele uren voor vertrek – zenuwachtig maakt. Zal het land of the free and the home of the brave me wel binnenlaten?

Er doen wilde verhalen de ronde, verhalen waarvan je tot voor kort meteen wist dat ze opgeklopt waren. Maar niets is meer zoals het tot voor kort was. Buitenlanders waarschuwen elkaar: verwijder je twitter-app van je telefoon, zodat de douane niet kan nagaan of je behoort tot het anti-Trumpkamp. Een medewerker van de Amerikaanse burgerrechtenorganisatie ACLU meldt te zijn vastgehouden op het vliegveld en ondervraagd over zijn activiteiten; inchecken is een politieke bezigheid geworden. En de voormalige Noorse minister van buitenlandse zaken kreeg problemen omdat er een Iraans stempel in zijn paspoort stond. Niet verder vertellen, maar ik heb een Noord-Koreaans stempel in mijn paspoort. En ik ben ook nog eens journalist, ‘de meest oneerlijke mensen die er bestaan’, volgens de president.

Het heeft iets vleiends om door een ander land als een gevaar te worden gezien

Romantische glans Het is kinderachtig om eraan toe te geven, maar het heeft iets vleiends om door een ander land als een gevaar te worden gezien. Het maakt je belangrijk zonder dat je er ook maar iets voor hoeft te doen. En het verschaft het reizen een vreemde romantische glans, die van de spionageroman uit de Koude Oorlog – in Noord-Korea was dat sowieso al de setting. Ik was er ruim twee jaar geleden. Wat een merkwaardige trip: we werden rondgeleid in een land dat voor ons verborgen moest blijven. Het hotel had zich ontfermd over ons paspoort, zelfstandig de straat opgaan was verboden, de lokale munt kregen we niet in handen en ongecontroleerd contact met de bevolking was onmogelijk. Het was alsof er een onzichtbare grens om ons heen was gelegd.

Verboden materiaal In het Roemenië van Ceausescu – dit wordt een column van totalitaire nostalgie, niets meer aan te doen – was dat ook altijd zo geweest, maar minder strikt: daar kon je je als buitenlander min of meer vrij bewegen, maar hielden de locals zelf de nodige afstand uit angst voor problemen met de geheime dienst. Om het land in en uit te komen legden we op het dashboard steevast een paar pakjes Kent-sigaretten, die golden als harde valuta in het communistische paradijs. Het duurde nooit lang voordat de douaniers met een houding die tegelijkertijd eisend en bedelend was hun deel kwamen opstrijken. Vriendelijk waren ze daarna nog steeds niet, maar de inspectie verliep allicht sneller en slordiger, zodat ze niet in de gaten kregen dat ik allerlei verboden materiaal in mijn sokken had verstopt. Zover zal ik nu niet gaan. Maar het is wel voor het eerst dat dit soort herinneringen bovenkomen bij het naderen van de Amerikaanse grens.

