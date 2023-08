Zachte heelmeesters laten de klimaatwond alleen maar stinken

Sinds de ontdekking van klimaatverandering proberen we het fenomeen op een begrijpelijke manier te vatten. De laatste tijd wordt veel gesproken over ‘het nieuwe normaal’. We vinden de temperaturen misschien hoog en de regen extreem, maar dat hoort nu eenmaal bij het veranderende klimaat. Op dat nieuwe normaal kwam al snel kritiek, omdat het de suggestie wekt dat de huidige omstandigheden blijven zoals ze zijn. Maar dat is een valse geruststelling. Zolang het klimaat blijft opwarmen, is er helemaal geen nieuw normaal. Er is alleen verandering.

De metafoor van een kikker in een kookpan komt ook vaak langs. Omdat het klimaat sluipenderwijs verandert, merken wij mensen er te weinig van om ons radicaal anders te gaan gedragen, en blijven we als kikkers in een pan zitten die steeds warmer wordt. Totdat het té warm wordt, en de mensheid even naïef als besluiteloos ten einde komt.

De kikker kan nergens heen

Ook op deze vergelijking is het nodige aan te merken. Zo is klimaatverandering allang niet meer een onzichtbare ontwikkeling, maar juist een fenomeen dat met hittegolven, overstromingen en droogtes luidkeels van zich laat horen. Bovendien lijkt het alsof de kikker uit de pan kan springen, als hij zijn hachelijke situatie maar erkent. Maar wij kikkers kunnen nergens heen springen. De aarde zal zeer waarschijnlijk tenminste 1,5 graad warmer worden – wat we daar verder ook aan doen.

De populairste metafoor is de medische: de aarde is ziek. Haar ecosystemen zijn fundamenteel uit balans, en mens en natuur moeten weer gezond met elkaar gaan samenleven. Ook bij deze beeldspraak heb ik enige aarzeling: die schurkt aan tegen spirituele opvattingen over de mens die organisch moet leven en zich moet voegen in de orde van de planeet. Dat is vage taal die klimaatsceptische mensen eerder afstoot dan over de streep trekt.

Elfstedentochten en zorgeloze vakanties

Maar in twee opzichten werkt de medische metafoor: klimaatverandering is net als sommige ziektes zowel progressief als chronisch. Het is progressief, omdat een veranderend klimaat met de tijd steeds dieper in ons leven ingrijpt. Eerst pakte klimaatverandering Elfstedentochten af, nu kunnen we niet meer zorgeloos op vakantie naar Zuid-Europa, en straks breekt er een dijk door. Het is chronisch, omdat de natuur niet op korte termijn geneest. Denk maar aan alle soorten die al uitgestorven zijn. Wat klimaatverandering afneemt, krijgt de wereld meestal niet terug.

Het is aan ons om ervoor te zorgen dat de ziekte niet veel erger wordt en zo goed mogelijk met de symptomen te leven. Misschien kunnen we de ziekte compenseren met nieuwe vormen van welvaart en welzijn. Maar dan moet er wel voortvarend ingegrepen worden: op het terrein van klimaatverandering lopen nogal wat zachte heelmeesters rond, die de wond alleen maar laten stinken.

En dus overpeins ik onze zorgelijke prognose, als de dag voorbij is en ik starend naar het plafond het piekeren niet kan stoppen, en vraag ik me af: wat is het volgende dierbare goed waar de zieke aarde een streep doorheen zet?

Filosoof en schrijver Jurriën Hamer vervangt Sylvain Ephimenco, die met vakantie is.