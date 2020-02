Zaak KPN-laptop lastig te verdedigen? Zeker niet

Mag Trouw informatie publiceren afkomstig uit een vergeten laptop van telecombedrijf KPN? Dat is een vraag die de afgelopen weken hier en daar werd gesteld op Twitter en afgelopen donderdag ook op de site van het Algemeen Dagblad. Ook lezers van deze krant stelden ons hierover vragen. “Trouw gaat ernstig in de fout door te publiceren uit de gegevens van een KPN-laptop, die een monteur bij een klant was vergeten”, schreef een lezer. “Het is niet netjes om in andermans spullen te snuffelen en daarover te publiceren. Als ik iets vind dat iemand anders verloren heeft, geef ik het terug.’’

Ook op de redactie hebben we hierover van te voren en achteraf uitvoerig met elkaar gesproken. Het begon allemaal met een laptop die bij ons werd bezorgd en die een telecom-monteur maanden daarvoor bij een klant was vergeten en niet meer ophaalde. De klant waarschuwde KPN maar vond daar geen gehoor.

Onbeveiligd

De betrokken redacteur, Hans Nauta, verwonderde zich erover dat de laptop onbeveiligd was, zodat hij gewoon het KPN-intranet op kon en daar kon rondsnuffelen. Hij trof daar tal van documenten aan die de privacy raakten van werknemers, klanten en van KPN zelf. De vraag die dan onmiddellijk rijst is of hier alleen sprake is van privacygevoelige gegevens en bedrijfsinformatie die aan KPN toebehoren of dat er zaken bijzitten die bij publicatie een voldoende zwaarwegend publiek belang dienen. Dit laatste kan voor ons de reden zijn om tot publicatie over te gaan.

Zo’n vraag beantwoord je niet alleen. Daar betrekken we ook onze eigen jurist bij en uiteindelijk ook onze advocaten die gespecialiseerd zijn in dit soort kwesties. Het antwoord luidde ‘ja’ en uiteindelijk hebben we drie verhalen gepubliceerd, één over de vergeten laptop, een tweede verhaal over een door KPN ontwikkelde app voor Chinese toeristen, waardoor een Chinese techgigant en mogelijk ook de Chinese staat kan meekijken wat hun landgenoten in Europa doen. Het derde verhaal beschreef hoe KPN de aanleg van glasvezelkabel door concurrenten frustreerde.

Hoor en wederhoor

Uiteraard hebben we hoor en wederhoor gepleegd met KPN en daarbuiten om ook over de vraag wat wij met de laptop gingen doen en met de volgens KPN strategische en vertrouwelijke bedrijfsinformatie. Dan gaat het al snel over de vraag of wij computervredebreuk hebben gepleegd, een strafbaar feit. Een door het AD geciteerde ‘ICT-advocaat’ Noud van Gemert meende van wel en oordeelde dat Trouw ‘een lastige zaak had om te verdedigen’.

Wij menen van niet. Een onbeveiligde laptop met onbeveiligde toegang tot het KPN-intranet vol met gevoelige informatie en de samenwerking met een groot Chinees bedrijf, waardoor Chinese veiligheidsdiensten potentieel landgenoten in de gaten kunnen houden, zijn zaken van groot publiek belang. Evenals het tegenwerken van initiatieven om lokaal glasvezelnetwerken aan te leggen. Een kwestie die de Autoriteit Consument en Markt (ACM) vorig jaar ook al signaleerde. Drie kwesties waarover de afgelopen jaren veel maatschappelijk debat is geweest en waaraan deze verhalen een bijdrage leveren.

Het contact met KPN verloopt overigens hoffelijk. Wij hebben KPN schriftelijk laten weten dat we zorgvuldig met de aangetroffen informatie zijn omgegaan. De laptop met alle documenten erop is geretourneerd naar KPN. Komende dinsdag komt het bedrijf met een delegatie bij ons langs voor een gesprek.

Ze zijn van harte welkom.

Trouw-hoofdredacteur Cees van der Laan schrijft wekelijks over de discussies op de redactie en de keuzes van de krant.

Als een KPN-monteur zijn laptop vergeet, ligt de vertrouwelijke informatie voor het oprapen

KPN heeft de beveiliging niet op ­orde, blijkt uit onderzoek van Trouw nadat een monteur zijn laptop had vergeten bij een klant en nooit meer ophaalde.

KPN onder vuur: Peking volgt via het bedrijf Chinezen in Europa

Voor Chinese partner Tencent maakte KPN de app WeGoEU. Peking controleert daarmee Chinezen in Europa, waardoor het Nederlandse telecom-bedrijf betrokken kan zijn bij mensenrechtenschendingen. Medewerkers van het bedrijf uiten kritiek op de samenwerking: ‘Ons moreel kompas is de weg kwijt’.

KPN frustreerde aanleg glasvezel door concurrenten

KPN ziet de aanleg van snelle dataleidingen door concurrenten als groot risico. Daarom wilde het telecombedrijf zijn positie op de markt verdedigen met scherpe tegenacties.