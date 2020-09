Wrang genoeg loopt Nederland nog voorop met dat aantal van honderd vluchtelingen

De teleurstelling van allen die voorstander zijn van een humanitaire oplossing voor de Griekse tragedie van asielmigranten en vluchtelingen op Lesbos, is meer dan begrijpelijk: Nederland is bereid niet meer dan honderd ontheemden op te nemen uit kamp Moria. We kennen al jaren de beelden van de mensonterende situatie waarin bijna 13.000 mensen in Moria leven. Daarbij kwamen de verwoestingen deze week van de branden in het kamp. Ook al lijken de branden door de migranten zelf te zijn aangestoken, de ellende is er niet minder om. Bovendien is het een menselijke reflex dat wanneer je in erbarmelijke omstandigheden in een gevangenis moet leven, je die die gevangenis wil zien branden.

Ook al zouden de 26 leden van de EU allemaal het voorbeeld van Nederland volgen, dan nog zou dit betekenen dat meer dan 10.000 mensen zonder fatsoenlijk onderdak in Moria blijven.

Criminaliteit aan migratie gelieerd

Maar het wrange is dat met dat karig aantal van vijftig minderjarigen en vijftig kwetsbare mensen Nederland nog vooroploopt. Donderdag lanceerden Angela Merkel en Emmanuel Macron hun plan om minderjarigen uit Moria door tien landen op te vangen. Het aantal? Vierhonderd. Nee wacht, om precies te zijn heeft vrijdagochtend de Duitse minister van binnenlandse zaken Horst Seehofer (CSU) de contouren van het Frans-Duitse initiatief strakker getrokken: Duitsland, het land van Wir schaffen das en Frankrijk zullen elk tussen de 100 tot 150 minderjarigen opvangen. Niet meer.

Dit is ongeveer het aantal dat Nederland zegt op te nemen terwijl Frankrijk en Duitsland vier keer zo groot zijn. Er moet toch wel iets aan de hand zijn als zelfs hartverscheurende beelden geen groter humanitair gebaar kunnen bewerkstelligen. In Frankrijk bijvoorbeeld wordt momenteel een verhit debat gevoerd over een explosie van onveiligheid en criminaliteit die aan immigratie is gelieerd. In sommige buurten, zoals de Parijse Goutte d’Or, worden bewoners door groepen buitenlandse minderjarigen geterroriseerd, de meesten uit Noord-Afrika. Sommigen van hen kwamen via de asielprocedure binnen.

Moderne slavernij

Of neem Zweden dat zich niet zo lang geleden als ‘humanitaire supermacht’ presenteerde. Het land wordt verscheurd door bendeoorlogen die een ongekende impact op de publieke opinie hebben. De restrictieve maatregelen die Zweden heeft genomen inzake immigratie zijn talrijk.

Probleem is ook dat het huidige asielsysteem niet meer aansluit op de realiteit. De procedure wordt van vele kanten misbruikt door economische migranten of mensen die uit veilige landen komen. Deze week publiceerde de Volkskrant een uitvoerige reportage over Nigeriaanse vrouwen die door de Nigeriaanse maffia via bootjes naar Europa worden gestuurd. Een moderne slavernij van Afrikanen door Afrikanen waar je geen standbeeldenbestormers over hoort.

Sinds 2015 zijn naar schatting 25.000 Nigeriaanse vrouwen in Italië aangemeerd waarvan 80 procent in de prostitutie wordt gedwongen. Een ongemakkelijke waarheid waar, toegegeven, ontheemden uit Lesbos niets mee kunnen.

