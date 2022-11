Wordt Vollenbroek wel door het algemeen belang gedreven?

Iedere regering zoekt in noodsituaties naar middelen die de randen van de wet raken of in tegenstelling zijn met eerder beleid. Zo besloot het Duitsland van Angela Merkel zijn kerncentrales te sluiten, maar het Duitsland van Olaf Scholz beslist nu twee kerncentrales langer open te houden om aan de energiewurgreep van Poetin te ontsnappen.

Zo ook zocht de Nederlandse regering een middel om de woningcrisis het hoofd te bieden: nu meer woningen, straks verdere reductie van stikstofemissies. Het huidige tekort staat op 279.000 huizen en zal volgend jaar op 316.000 uitkomen. Daar komt de aanverwante asielcrisis bij: de exploderende instroom zorgt ervoor dat 48.000 mensen nu worden opgevangen, maar volgend jaar zal het recordaantal van 63.000 tot 77.000 opvangplekken nodig zijn. Momenteel zijn er 17.640 status­houders die op een huis wachten.

Deskundige in procederen

Door deze urgentie knutselde de regering een uitzonderingpositie voor de bouw van woningen en duurzaamheidsprojecten in elkaar. Wet is wet, oordeelde de Raad van State naar aanleiding van een juridische procedure tegen deze bouwvrijstelling die door Mobilisation for the Environment (MOB) was aangespannen. Het bouwen van nieuwe woningen en duurzaamheidsprojecten worden nu ernstig verhinderd door de overwinning van MOB.

Voorman van MOB Johan Vollenbroek is een deskundige in procederen. De teller van MOB staat dit jaar op driehonderd processen en kan volgend jaar de vijfhonderd halen. Vollenbroek vindt de regering ‘verschrikkelijk dom’. De man die zorgde voor een (nog virtuele) bouwstop die sociale spanning kan veroorzaken, wast nu zijn handen in onschuld: die verschrikkelijk domme regering had een ­andersoortige bouwuitzondering kunnen regelen.

Niet waar, antwoordde stikstof­minister Van der Wal gisteren in De Telegraaf. Bijna in het geheim ging ze vóór de zomer met drie andere ministers naar Brussel om om coulance voor de stikstofemissies te bedelen. Deze topdelegatie kreeg het deksel op de neus. En de stellige bewering van Vollenbroek? Van der Wal: ‘We hebben dit specifiek voorgelegd, maar kregen nul op rekest’.

Wordt Vollenbroek eerder door persoonlijke politieke obsessies en eigen gelijk halen gedreven, dan door het algemeen belang? Op zijn site lees ik: ‘Nederland is ecologisch ­failliet na tien jaar (!) Rutte, moreel failliet na tien jaar VVD, Nederland is de paria van Europa. Ik schaam mij om Nederlander te zijn.’

Maar veel ernstiger zijn de beschuldigingen tegen hem in augustus op de journalistieke site Wynia’s Week. Vollenbroek wordt daar van ‘belangenverstrengeling’ beschuldigd. Hij zou ‘een verdienmodel dat riekt naar chantage’ hebben opgezet om ‘zijn eigen bankrekening te spekken’.

Deze beschuldigingen zijn door geen ander medium overgenomen en ook Vollenbroek heeft hier niet op gereageerd. Ook niet door tegen de site te procederen, terwijl hij momenteel driehonderd processen tegen de overheid voert. Het lijkt dat deze bron niet serieus wordt genomen.

Wat blijft, is het beeld van een verbeten activist die juridische procedures verkiest boven andere belangen, zoals de noodzaak om huizen te bouwen of duurzaamheidsprojecten voorrang te geven.

