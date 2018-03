Wordt het niet stilaan tijd om het regelloze internet aan banden te leggen?

Tech-bedrijven als Facebook zijn geen fan van bemoeienis met hun gebruikersbeleid of met de algoritmes die bepalen welke informatie hun gebruikers zien. Het misbruik van hun sites door buitenlandse mogendheden die er nepnieuws verspreiden, zorgt voor ongemakkelijke vragen.

Aanleiding: op 14 maart dient voor de Rechtbank in Amsterdam een zaak van De Persgroep, GeenStijl en ThePostOnline tegen de Europese Unie. Enkele van hun artikelen waren bestempeld als ‘desinformatie’ door de website EUvsDisinfo.eu.

Dit is een platform van EastStratCom, een team dat in 2015 werd opgericht door de EU als antwoord op veelal Russische desinformatiecampagnes die Europese democratieën proberen te ondermijnen. Ze heeft als doel het communiceren over EU-beleid in Oost-Europa en de persvrijheid en onafhankelijke media te versterken. Begrijpelijkerwijs waren de Nederlandse media niet gediend van de beschuldiging.

Inmiddels heeft EUvsDisinfo laten weten dat hun oordeel berustte op vertaalfouten. Het platform schijnt geen Nederlandssprekende medewerkers te hebben. Sowieso zijn ze outmanned, outnumbered, outplanned tegenover de stroom van Russische desinformatie die wordt verspreid via traditionele media of op sociale media opererende bots (computerprogramma’s die autonoom berichten posten en verder verspreiden).

Toch geeft een kijkje op de website een goed inzicht in de omvang en reikwijdte van de thema’s waarover desinformatie wordt verspreid. De aan het Kremlin gelinkte organisaties hebben veel aandacht voor de Europese Unie, het onderzoek naar MH17 en de uitsluiting van Rusland bij de Olympische Winterspelen. Recent bleek overigens ook dat de belangstelling voor de Verenigde Staten niet bepaald is afgenomen na de winst van Donald Trump: na de schietpartij op de school in Florida begon een netwerk van bots complottheorieën over de toedracht te verspreiden, bedoeld om verdeeldheid te zaaien.

Grootschalige campagnes

Vorige week woensdag besprak historica Anne Applebaum in TivoliVredenburg deze thematiek tijdens de jaarlijkse Marchantlezing van de mr. Hans van Mierlo Stichting. Gevraagd naar haar mening over EUvsDisinfo.eu zei ze dat het platform de logische uitkomst was van een typisch Europees probleem: het onvermogen om daadwerkelijk keuzes te maken. De uitdaging die desinformatie vormt voor onze liberale democratieën staat namelijk niet in verhouding tot een onderbemand en onderbetaald groepje redacteuren. En dan krijg je vroeg of laat dus het soort vergissingen waarover de Nederlandse rechter zich volgende maand mag buigen.

Toch is het te gemakkelijk om pogingen desinformatie te stoppen af te doen als acties tegen onschuldige burgers die maar wat twitteren of tegen journalisten die gewoon hun werk doen. We hebben te maken met grootschalige campagnes met concrete politieke doelen. Ter illustratie: bots die eerder actief waren tijdens de Amerikaanse en Franse verkiezingen switchen geregeld van taal. Zo is een bataljon bots recent in het Nederlands gaan twitteren, vertelde Applebaum. Het onderzoek van Robert Mueller in de Verenigde Staten laat zien dat de inzet van dit soort technieken gecoördineerd, heimelijk en met medewerking van een grote buitenlandse mogendheid plaatsvindt.

Tekst loopt door onder de illustratie.

© Tom Janssen

Dit soort feiten roepen al snel de vraag op of en zo ja hoe de overheid (nationaal of Europees) actie moet ondernemen. Applebaum – net als andere commentatoren en onderzoekers – maakt zich hard voor 'resilience': de weerbaarheid van burgers. Denk aan ‘digitale wijsheid’ in het onderwijs en het leren herkennen van heimelijke beïnvloeding. Iets waar ook minister van Binnenlandse Zaken Kasja Ollongren voor pleitte in haar recente Kamerbrief.