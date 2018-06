Wordt euthanasie niet te vanzelfsprekend?

Euthanasie is niet altijd een bevrijding voor de zieke en zijn dierbaren. Niet zelden trekt het op nabestaanden een zware wissel, zeker op wie zelf ook ziek is, of lijdend.

Met bezorgdheid wordt deze ontwikkeling in de psychiatrie gesignaleerd. Het is een zorg die ik deel, en niet alleen als het gaat om psychisch zieken. Moet de zieke zich gaan verantwoorden voor het feit dat hij nog wil leven, ondanks zijn deplorabele toestand? Daar was de euthanasiewet toch niet voor bedoeld?

'Voor' of 'tegen'

Gedurende de jaren tachtig en negentig werkte ik in de ouderenzorg. In die jaren ontwikkelde zich het denken over euthanasie. Ik had er, ook als gelovige, geen uitgesproken standpunt over. Aan het bed van een doodzieke is het moeilijk te zeggen of je 'voor' of 'tegen' bent. Elk verhaal is anders. En 'natuurlijk', als in de betekenis van 'de natuur haar gang laten gaan' kon je geen enkel ziekbed noemen, ook niet in bijbelse zin. Als we leven en dood écht in de handen van God willen laten, dan zouden we immers ook zo consequent moeten zijn niet en nergens bij ziekte in te grijpen. Dat is in geen enkel mensenleven het geval.

Ik ben inmiddels PKN-dominee en nog steeds betrokken bij ziekte, sterven en de grote vragen over leven en dood. De euthanasiepraktijk heeft ten opzichte van de jaren waarin ik als verzorgende werkte, een grote vlucht genomen. Na de introductie van de meldingsprocedure waren er in 1990 490 meldingen van euthanasie. In 2017 betrof het 6585 gevallen. Zo gewoon en bespreekbaar is euthanasie geworden, dat het soms lijkt of je een beetje mal bent als je gewoon je leven wilt uitleven.

Dat baart mij zorgen. Niet zozeer om het leven en het lijden dat we uit Gods hand ontvangen - dat gesprek is immers eindeloos en de uitkomst ervan open. Maar vooral omdat het zo gewóón aan het worden is.