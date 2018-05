Daarachter bevindt zich de gesloten afdeling. Mijn moeder verblijft daar – het woord ‘wonen’ lijkt op de een of andere manier niet helemaal van toepassing, terwijl ik dat wel gebruik als het over mijn vader gaat en die zit in hetzelfde tehuis. Maar zijn afdeling is open.

Dit weekeinde was ik er weer op bezoek. Bij de dichte deuren meldde ik me via de intercom en daarna duurde het lang voordat iemand open kwam doen. Het was bijna etenstijd, een onhandig moment om langs te komen, ik wist het. En toch werd ik ongeduldig van het wachten om naar binnen te mogen waar ik liever niet naar binnen wilde.

Ik weet niet wat ik zelf zou doen als ik mijn leven tussen mijn vingers door zag glippen

Uiteindelijk kon ik met de etenskar mee de deur door, en trof ik mijn moeder en de andere bewoners aan tafel. Vijf minuten later was ik alweer vertrokken, dat leek me beter. Mijn aanwezigheid verstoorde de boel alleen maar. En terwijl ik wegliep, vroeg ik me af of het voor mijn moeder iets uitmaakte: ze heeft geen besef van plaats en tijd, en ervaart bezoek niet als bezoek, je bent er of je bent er niet – het lijkt nergens geregistreerd te worden.

Weg “Ze is al helemaal weg”, zeg ik soms, zonder te weten of dat wel waar is: bestaan wij alleen als we ons van onszelf en onze omgeving bewust zijn? Wat weten we van eigenlijk van het leven van dementerenden? Jean-Jacques Suurmond beschreef hen in deze krant als onbezorgde zielen, bevrijd van de last van het ego. Anderen zien een groot lijden, een onaanvaardbaar verlies van het zelf, de ultieme aftakeling. Iets wat je voor moet zijn. Ik vrees dat ik Suurmonds blijmoedigheid niet echt kan delen – zal ook een kwestie van karakter zijn – maar bij het tegenovergestelde voel ik me evenmin thuis. De afgelopen anderhalve week verschenen in drie kranten stukken die me een ongemakkelijk gevoel bezorgden. Wordt de dood zo langzamerhand niet al te vriendelijk welkom geheten?

Brief Onder de titel ‘Ons voltooide leven’ beschreef NRC het zelfgekozen einde van een levenslustig echtpaar, waarvan de man op termijn in een rolstoel terecht dreigde te komen (in dit geval speelde dementie geen rol). Trouw drukte de brief af van een alzheimerpatiënt die verdere achteruitgang niet had willen afwachten: ‘Op 7 mei ben ik gestorven’. Deze publicatie werd door de hoofdredactie ‘een kleine gedenksteen’ genoemd. En De Volkskrant kwam met het relaas van een alzheimerpatiënt die altijd had gezegd dood te willen bij ‘onafwendbare ontluistering’. Nu het volgens zijn vrouw en kinderen zover is, geeft hij andere signalen: “Het leven staat me als zodanig niet in de weg.” De artsen zien daarom geen grond voor euthanasie, tot wanhoop van zijn naasten. “Dat is pa niet, dat is de alzheimer die spreekt,” zegt zijn zoon. Ik weet niet wat ik zelf zou doen als ik mijn leven tussen mijn vingers door zag glippen, en ik ben niet tegen euthanasie als deel van goede zorg aan het einde van de reis. Maar ik hoop dat ik niet te snel zal vertrekken. Drie keer per week schrijft Stevo Akkerman een column waarin hij de 'keiharde nuance' en het 'onverbiddelijke enerzijds-anderzijds' preekt. Lees al zijn columns terug in dit dossier.

