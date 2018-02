Wordt Abdeslam nu de held van de Franse banlieues?

Ik zou daar gedurende bijna twee uren oreren en vragen van cursisten beantwoorden over de module ‘Cultuurverschillen, Europese en nationale identiteit’. Ik werd bij de NSOB ontvangen door de hoogleraren Paul Scheffer, vooral bekend van zijn essay ‘Het multiculturele drama’, en Paul Frissen, wiens hoofd door een brullende Geert Wilders werd geëist wegens zijn kritiek op de PVV in een radioprogramma.

Het werd een prettige uitwisseling van ideeën, waarin hoofdzakelijk nationale identiteit, verdraagzaamheid en vrijheid van meningsuiting werden behandeld. Wat ik nog niet wist, is dat op die dag verdraagzaamheid en vrijheid van expressie en genot door een bende bloeddorstige wolven zouden worden verpletterd. In mijn lieve Parijs.

Onmenselijk

Enkele uren later sijpelden de eerste berichten binnen over de massamoord. Verschillende commando’s van jihadisten uit België, Frankrijk en Syrië vermoordden op die avond 130 mensen die op terrassen een drankje nuttigden of in de Bataclan een concert bijwoonden. De schok was bijna onmenselijk. Niet alleen omdat ik familieleden en kennissen had in de Franse hoofdstad, maar ook omdat ik de buurten van de diverse aanslagen goed kende.

Gedurende twaalf jaar had ik regelmatig in de Rue Béranger vergaderd, bij mijn toenmalige werkgever dagblad Libération, op nog geen 700 meter van concertzaal de Bataclan. Het had een mooie dag moeten zijn, waar eerder in Den Haag over vrijheid en tolerantie was gesproken. Maar het werd ’s avonds donker en rood op de Parijse trottoirs en fauteuils. Het heeft me daarna nog dagen, zo niet weken gekost om mijn emoties te bedwingen.